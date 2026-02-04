موعد ومكان عزاء والد علا رشدي

أعلن الفنان أحمد داوود عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك موعد ومكان عزاء والد زوجته الفنانة علا رشدي ، الذى من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل 7 فبراير، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

علا رشدى تعلن عن موعد الجنازة.

وكانت أعلنت الفنانة عُلا رشدي فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الأربعاء، وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عُلا رشدي: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.

موعد ومكان جنازة والد علا رشدي

اقيمت الجنازة اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عُلا رشدي مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي ودارت الأحداث حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.