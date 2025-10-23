بالكيرلي .. علا رشدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت علا رشدي بشعر كيرلي، وإطلالة كاجوال، خطفت الأنظار .

والدة الفنانة عُلا رشدي تتهم خادمتها بسرقة 10 آلاف دولار

اتهمت والدة الفنانة علا رشدي خادمتها بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار من شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول يفيد بتلقي بلاغ من والدة الفنانة علا رشدي بتعرضها للسرقة.

وبالفحص، تبين أن البلاغ تضمن اتهام والدة الفنانة لخادمتها بالسرقة، حيث اكتشفت اختفاء مبلغ 10 آلاف دولار من منزلها.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، والتحقق من صحة الاتهام من خلال تتبع خط سير الخادمة ومراجعة كاميرات المراقبة.