المجلس الأوروبي يُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً يفيد بأن المجلس الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار بغزة والامتناع عن أي أعمال قد تعرض الاتفاق للخطر.



وأكد المجلس الأوروبي على أهمية حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، وشدد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وشدد على أهمية تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد في غزة.



وأعلن المجلس الأوروبي استعداده للمساهمة في إعادة إعمار غزة ودعم السلطة الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، ويدعو إلى وقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية.



وأكد المجلس الأوروبي دعمه لخطة الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، ويجدد دعمه لانتقال سلمي وشامل في سوريا، ويعلن تعزيز دفاعته لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل تحديا وجوديا للاتحاد الأوروبي.



كما أدان المجلس الأوروبي انتهاكات روسيا للأجواء الأوروبية، ويدعو إلى مواجهة الهجمات الهجينة من روسيا وبيلاروسيا، ويدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار المشترك في الصناعات الدفاعية.



