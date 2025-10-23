قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
المجلس الأوروبي يُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً يفيد بأن المجلس الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار بغزة والامتناع عن أي أعمال قد تعرض الاتفاق للخطر.


وأكد المجلس الأوروبي على أهمية حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، وشدد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وشدد على أهمية تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد في غزة.


وأعلن المجلس الأوروبي استعداده للمساهمة في إعادة إعمار غزة ودعم السلطة الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، ويدعو إلى وقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية.


وأكد المجلس الأوروبي دعمه لخطة الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، ويجدد دعمه لانتقال سلمي وشامل في سوريا، ويعلن تعزيز دفاعته لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل تحديا وجوديا للاتحاد الأوروبي.


كما أدان المجلس الأوروبي  انتهاكات روسيا للأجواء الأوروبية، ويدعو إلى مواجهة الهجمات الهجينة من روسيا وبيلاروسيا، ويدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار المشترك في الصناعات الدفاعية.


 

المجلس الأوروبي غزة القاهرة الإخبارية

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

إقبال كثيف من الطلاب الدوليين للتعرف على كليات وبرامج جامعة طنطا

مكتبة مصر العامة تنظم يوما ترفيهيا لـ60 طفلا من ذوي الهمم

هدم واجهة منزل أثرية بجنوب الأقصر.. وتحرك سريع من الآثار

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

