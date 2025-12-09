الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أوضحت هيئة الأرصاد أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا على البلاد في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، محذرة من انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، واضطراب حالة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط "مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش"، حيث تصل سرعات الرياح من 40 لـ50 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار.

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، مدن القناة، واشارت إلى أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.