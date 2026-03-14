صدمته سيارة مسرعة.. القصة الكاملة لوفاة أزهري بعد إمامة المصلين في التهجد

لقي الطالب الأزهري محمد عجمي، مصرعه؛ متأثرًا بإصاباته، بعدما صدمته سيارة عقب خروجه من مسجد العبور بالقاهرة، بعد إمامته للمصلين في صلاة التهجد خلال إحدى ليالي رمضان.



وفاة طالب بعد إمامة المصلين في التهجد

الطالب الراحل مقيد بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بني سويف، ومقيم بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكان يتواجد في القاهرة؛ لإمامة المصلين خلال صلاة التهجد في المسجد.

ويُعد محمد عجمي من مقرئي القرآن الكريم المعروفين بحسن صوته وإتقانه للتلاوة، حيث كان يحظى بمحبة المصلين الذين اعتادوا الصلاة خلفه.

وتلقى الشاب إصابات بالغة إثر اصطدام سيارة به أثناء سيره في الطريق عقب خروجه من المسجد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة، والتي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.



وكيل الأزهر يعزي والد الطالب محمد عجمي

وأجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بوالد الطالب الأزهري محمد عجمي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ابن محافظة الفيوم، الذي وافته المنية عقب عودته من إمامة المصلين في صلاة التهجد، بمسجد العبور بالقاهرة.

ونقل الضويني إلى أسرة الفقيد، تعازي الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالب، سائلا الله- تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وكيل الأزهر خلال الاتصال، أن فقدان طالب من طلاب الأزهر حافظ لكتاب الله، وقد خرج من بيت من بيوت الله بعد أن أمّ المصلين في صلاة التهجد؛ لهو مصاب أليم، لكنه في الوقت نفسه يحمل معاني طيبة لحسن الخاتمة وصدق الصلة بكتاب الله- تعالى-.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه من حفظة القرآن الكريم الذين يضربون أروع الأمثلة في التعلق بالقرآن وخدمة بيوت الله.