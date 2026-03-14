الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالربع الخالي والمنطقة الشرقية

نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي و5 مسيّرات في المنطقة الشرقية وذلك بحسب ماصرح به المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي اليوم السبت .



ولاحقا ؛ تم اعتراض وتدمير 27 مسيّرة معادية استهدفت "حي السفارات"، والخرج، والمنطقتين الشرقية والوسطى والربع الخالي، كما جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج.

وكان المتحدث الرسمي لـوزارة الدفاع، قد أعلن في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير 28 مسيّرة، بعد دخولها للمجال الجوي، كما جرى اعتراض وتدمير 10 مسيّرات بالمنطقة الشرقية.

يُشار إلى أن قوات الدفاع الجوي اعترضت أمس 49 طائرة مسيّرة معادية، بينها 30 في المنطقة الشرقية، و18 في الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة.

كما جرى اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية والمنطقة الشرقية، كما تم إسقاط مسيّرة حاولت الاقتراب من حي السفارات في الرياض.