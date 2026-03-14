موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة

تستعد قنوات التلفزيون المصري لبث حفل تكريم الفائزين في برنامج «دولة التلاوة» يوم الإثنين المقبل الموافق 26 رمضان، في أمسية قرآنية مميزة تُذاع على عدد من القنوات، من بينها قنوات "الناس - CBC - الحياة، إلى جانب معظم قنوات التلفزيون المصري.

ويشهد الحفل منافسة قوية بين نخبة من المتسابقين في “فرع التجويد”، وهم:

محمد القلاجي – محافظة الشرقية

محمد كامل – محافظة الشرقية

أحمد علي – محافظة الدقهلية

كما يتنافس في “فرع الترتيل” كل من:

محمد أحمد حسن – محافظة الإسكندرية

أشرف سيف – محافظة بني سويف

وفي فئة جائزة صوت جمهور برنامج «دولة التلاوة» يتنافس كلا من:

محمود كمال – محافظة الدقهلية

عمر علي – محافظة الجيزة

جوائز برنامج دولة التلاوة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة نحو 3 ملايين جنيه مصري، على أن تحسم النتائج لجنة تحكيم جديدة تضم تسعة أعضاء من علماء الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة الأزهر لمراجعة المصحف الشريف، وبمشاركة قارئ الإذاعة الشيخ طه النعماني.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويترقب الجمهور هذه الأمسية القرآنية التي تحتفي بأصوات قرآنية متميزة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم وإبراز النماذج المضيئة من قراء مصر.

معايير اختيار الفائزين في دولة التلاوة

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور.

ولفت إلى أنه لضمان الشفافية؛ جرى تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.

كما أشار الأزهري إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.