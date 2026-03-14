الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالربع الخالي والمنطقة الشرقية
مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مها نصار تهدد شريف سلامة بقتـ.ل نيللى كريم
13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران
موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الملكي
لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة
صدمته سيارة مسرعة.. القصة الكاملة لوفاة أزهري بعد إمامة المصلين في التهجد
من التحليل إلى الضربات .. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في العملية الأمريكية على إيران
فحص 290 ألف طن بطاطس للتصدير.. أبرز جهود الزراعة خلال أسبوع
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟
نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي
ديني

موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة

محمد شحتة

تستعد قنوات التلفزيون المصري لبث حفل تكريم الفائزين في برنامج «دولة التلاوة» يوم الإثنين المقبل الموافق 26 رمضان، في أمسية قرآنية مميزة تُذاع على عدد من القنوات، من بينها قنوات "الناس - CBC - الحياة، إلى جانب معظم قنوات التلفزيون المصري.

ويشهد الحفل منافسة قوية بين نخبة من المتسابقين في “فرع التجويد”، وهم:

محمد القلاجي – محافظة الشرقية

محمد كامل – محافظة الشرقية

أحمد علي – محافظة الدقهلية

كما يتنافس في “فرع الترتيل” كل من:

محمد أحمد حسن – محافظة الإسكندرية

أشرف سيف – محافظة بني سويف

وفي فئة جائزة صوت جمهور برنامج «دولة التلاوة» يتنافس كلا من:

محمود كمال – محافظة الدقهلية

عمر علي – محافظة الجيزة

 

جوائز برنامج دولة التلاوة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة نحو 3 ملايين جنيه مصري، على أن تحسم النتائج لجنة تحكيم جديدة تضم تسعة أعضاء من علماء الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة الأزهر لمراجعة المصحف الشريف، وبمشاركة قارئ الإذاعة الشيخ طه النعماني.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويترقب الجمهور هذه الأمسية القرآنية التي تحتفي بأصوات قرآنية متميزة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم وإبراز النماذج المضيئة من قراء مصر.

معايير اختيار الفائزين في دولة التلاوة

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور.

ولفت إلى أنه لضمان الشفافية؛ جرى تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.

كما أشار الأزهري إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

طلائع الجيش

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر

رابطة الأندية

بسبب تصرفات الجماهير.. رابطة الأندية توجه لفت نظر للزمالك وتغرمه 50 ألف جنيه

مجلس الأهلي

مقترحات بإعادة هيكلة داخل الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش بالدوري

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد