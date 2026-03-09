نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ التاسعةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانقت نغمات التلاوة العطرة مع الابتهالات والدعوات في مشهدٍ روحاني يعكس مكانة الشهر الفضيل في قلوب المصريين.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ محمد وفيق، والشيخ محمد سعيد جموعَ المصلين، فيما أضفى المبتهل إبراهيم السيد راشد بأدعيته وابتهالاته روحانيةً خاصة على أجواء الليلة، فتعالت الأكفُّ بالدعاء وخشعت القلوب.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ الشيخ مهنا ربيع المصلين، كما أمَّ الشيخ مصطفى عاطف جموعَ المصلين في مسجد السيدة نفيسة، مقدّمَين تلاواتٍ نديةً اتسمت بجمال الأداء وإتقان الأحكام.

كما أمَّ الشيخ بلال سيف المصلين في مسجد عمرو بن العاص، والشيخ مصطفى كمال في مسجد العزيز الحكيم، والشيخ عمر ناصر في مسجد مصر، والشيخ السعيد فيصل في مسجد النصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني الطمأنينة والتدبر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوات الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع.