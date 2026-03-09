قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور

صلاة التراويح
صلاة التراويح
محمد شحتة

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ التاسعةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانقت نغمات التلاوة العطرة مع الابتهالات والدعوات في مشهدٍ روحاني يعكس مكانة الشهر الفضيل في قلوب المصريين.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ محمد وفيق، والشيخ محمد سعيد جموعَ المصلين، فيما أضفى المبتهل إبراهيم السيد راشد بأدعيته وابتهالاته روحانيةً خاصة على أجواء الليلة، فتعالت الأكفُّ بالدعاء وخشعت القلوب.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ الشيخ مهنا ربيع المصلين، كما أمَّ الشيخ مصطفى عاطف جموعَ المصلين في مسجد السيدة نفيسة، مقدّمَين تلاواتٍ نديةً اتسمت بجمال الأداء وإتقان الأحكام.

كما أمَّ الشيخ بلال سيف المصلين في مسجد عمرو بن العاص، والشيخ مصطفى كمال في مسجد العزيز الحكيم، والشيخ عمر ناصر في مسجد مصر، والشيخ السعيد فيصل في مسجد النصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني الطمأنينة والتدبر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوات الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع.

دولة التلاوة شهر رمضان المساجد الذكر الحكيم الابتهالات مسجد الإمام الحسين المصلين مسجد السيدة زينب مسجد السيدة نفيسة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

وفاه والدة أسلام رشدي

وفاه والدة لاعب الأهلي السابق

ياسين منصور

حرب إيران.. سر غياب ياسين منصور عن حفل سحور الأهلي

الشحات مبروك وزوجته

رسالة مؤثرة.. أول تعليق من الشحات مبروك بعد وفاة زوجته

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد