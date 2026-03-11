قمة خارج التوقعات.. سان جيرمان يستضيف تشيلسي في ثمن نهائي الأبطال

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا بين الفريقين، إذ تعد الأولى منذ لقائهما في نهائي كأس العالم للأندية 2025، حين نجح تشيلسي في الفوز بثلاثية نظيفة بقيادة نجمه الإنجليزي كول بالمر، وهو ما يمنح الفريق اللندني دفعة معنوية قبل الصدام الأوروبي المرتقب.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بصفته حامل لقب دوري الأبطال، لكنه واجه صعوبات في مرحلة الدوري هذا الموسم بعدما أنهى المنافسات في المركز الحادي عشر، ما اضطره لخوض الملحق الإقصائي، حيث تجاوز مواطنه موناكو بصعوبة بنتيجة إجمالية 5-4 ليحجز مقعده في دور الـ16.

وعلى الصعيد المحلي، يعيش الفريق الباريسي حالة من عدم الاستقرار في نتائجه بالدوري الفرنسي، الأمر الذي يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مواجهة الإياب.

في المقابل، يدخل تشيلسي اللقاء بعد مرحلة دوري جيدة أنهاها في المركز السادس، كما يسعى الفريق اللندني لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، معتمداً على قوة خطه الهجومي بقيادة جواو بيدرو، إلى جانب كول بالمر وبيدرو نيتو، في محاولة للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل مباراة العودة.