القلاجي نجم دولة التلاوة وشباب «قادرون باختلاف» في حفل إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

‎شهد حفل الإطلاق الرسمي لـ«مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» عددًا من الفقرات المتنوعة للحضور، حيث افتتح القارئ محمد القلاجي نجم برنامج دولة التلاوة، فقرات الحفل بتلاوة عذبة لآيات القرآن الكريم .

كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة النادي المجتمعية وصولًا إلى الافتتاح الرسمي اليوم لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

كما شارك مجموعة من شباب «قادرون باختلاف» في تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة والتي لاقت إعجاب الحضور.



‎وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للأهلي من خلال دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وذلك تحت شعار «الأهلي للجميع».

وتنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.