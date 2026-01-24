"دولة التلاوة".. مسابقة تعيد ربط المستمعين بالقرآن بتلاوات خاشعة تطرب الأسماع

في تجربة مختلفة فى زمن تزداد فيه الحاجة إلى محتوى روحي هادف، يأتى برنامج المسابقات «دوة التلاوة» ليقدم تلاوات قرآنية هادئة، تراعي أحكام التجويد، وتسعى إلى إعادة التوازن للذوق القرآني لدى المستمعين.

دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة هو برنامج مسابقات تلفزيوني مصري ضخم أطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن.

مواعيد برنامج دولة التلاوة

يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، إلى جانب عرضه على منصّات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It.

وتُعرض الإعادة عبر القنوات نفسها يومي السبت والأحد، في تمام الساعة الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

وتضم لجنة تحكيمه نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز مسابقة دولة التلاوة

وتشهد كل حلقة خروج أحد المتسابقين أو أكثر، وصولًا إلى اختيار الفائزين في فرعي البرنامج: الترتيل والتجويد.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويستمر عرض البرنامج، حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث ستُعرض خلالها الحلقة النهائية للموسم الأوّل.

أهداف برنامج دولة التلاوة

ويأتي "دولة التلاوة" كـ"أكبر منصة لاكتشاف المواهب الشابة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة للقراء، حيث يسعى إلى إعادة ربط المستمعين بالقرآن الكريم، من خلال تلاوات خاشعة تُقدَّم بروح الوقار والسكينة، وبأسلوب يعكس أصالة المدرسة المصرية في التلاوة.

كما انه يعيد لنا حضورنا الفاعل مع القرآن الكريم، لا بوصفه تلاوة تُطرب الأسماع، بل نورًا يسكب قيمه في العقول وأثره في النفوس، فيبني إنسانًا سويًا.

كما يعمل على نشر ثقافة التلاوة المنضبطة بالأحكام والأداء الحسن، وترسيخ التدبّر لمعاني القرآن كقيمة معرفية وروحية، تُسهم في تفعيل أثر القرآن في البيوت والمدارس والمجتمع عبر تشجيع الحفظ والقراءة وخلق اهتمام واسع من مختلف الفئات، مع بناء شراكات مؤسسية تعيد للقرآن دوره كقوة حضارية هادفة، ليصبح القرآن نورًا يسري في الحياة ويهدي دروبها كلّها.

وبالفعل يحظى «دوة التلاوة» باهتمام واسع من جمهور المتابعين، لما يقدمه من محتوى روحاني يبعث على الطمأنينة، ويسهم في تهذيب النفوس، ويؤكد أن القرآن الكريم يظل المصدر الأول للسكينة والراحة النفسية، مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال.