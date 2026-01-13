قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحد رواد دولة التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور
وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور
عبد الرحمن محمد

تحيي وزارة الأوقاف الذكرى السنوية لرحيل الشيخ الجليل الشحات محمد أنور –رحمه الله– أحد رواد دولة التلاوة وأعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وصاحب المدرسة المتفرّدة في الأداء التي جمعت بين الخشوع والتمكّن.

وأكدت الوزارة أن الشيخ الراحل مثّل القارئ المصري خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية، وكان له أثر بالغ في نشر كتاب الله وترسيخ مكانة التلاوة المصرية عالميًا، كما أُطلق اسمه على مسابقة وزارة الأوقاف العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، تقديرًا لعطائه ومسيرته القرآنية.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تكريم رموز التلاوة والوفاء لأعلامها، سائلين الله أن يتغمد الشيخ الشحات محمد أنور بواسع رحمته، وأن يجعل القرآن شفيعًا له.

وتحل اليوم، الثلاثاء 13 يناير، الذكرى 18 على وفاة أحد أعظم عملاقة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، فقد شهد له الجميع من مختلف البلدان بصوته العذب وأدائه المميز في تلاوة القرآن الكريم، وهو الشيخ الشحات أنور الملقب بعدة ألقاب منها "الأستاذ، والعالمي، وسفير دولة التلاوة"، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز محطات حياة عبقري دولة التلاوة.

وقال الشيخ محمود الشحات محمد أنور، في ذكرى وفاة والده: “أبي الحبيب يامن علمتني حب القرآن فعرفت مَعنى الحياة، أنت مَن أمسكت بيدي على دروبها، أجدك معي في ضيقي، أجدك حولي في فرحي، أجدك توافقني في رأي حتى لو كنت على خطئي”.

وأضاف: «فأنت مُعلمي، وحبيبي فكنت تنصحني إذا أخطأت، وكنت تأخذ بيدي إذا تعثرت، وكنت تسقيني إذا ضمئت، وكنت تمسح على رأسي إذا أحسنت، أبي أنتَ مثلي الأعلى في الحياة، منك وحدك تعلمت كيف أكون مؤمنًا محباً للقرآن رحمة الله عليك ياحبيبي».

من هو الشيخ الشحات أنور؟

وُلد الشيخ الشحات أنور في عام 1950 ميلاديا بكفر الوزير في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونشأ في بيت يهتم بتحفيظ القرآن وذلك بعد وفاة والده بعد تسعين يوما من مولده، حيث تولى خاله الشيخ حلمي مصطفى تربيته بعد رحيل أبيه، وكان له أثره الكبير في إتمامه لحفظ القرآن وترتيله وهو ابن الثامنة من عمره، فتفوق على أقرانه وعُرف بين داخل العائلة بلقب الشيخ الصغير.

وزارة الأوقاف الشحات محمد أنور ذكرى رحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط دجال باب شرق بالإسكندرية

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية: للدولة سلطة إزالة تعديات أراضي التنمية السياحية دون انتظار حسم الملكية

المتهم

القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد