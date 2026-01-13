الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

تواصل مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تنفيذ برامجها الدراسية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد محفظين مؤهلين علميًا ومنهجيًا، يجمعون بين إتقان التلاوة، وسلامة الفهم، والالتزام بالفكر الوسطي المستنير.

تعتمد الدراسة بالمراكز على برنامج علمي يمتد لعامين دراسيين؛ يتضمن العام الأول مرحلةً تمهيدية تشمل حفظ القرآن الكريم، وتعلم أحكام التجويد، ودراسة التفسير وقضايا التجديد، بينما يركز العام الثاني على المراجعة المتقنة للقرآن الكريم وأحكام التجويد، إلى جانب دراسة المواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد وتفنيد الأفكار المتطرفة؛ بما يسهم في بناء شخصية علمية متكاملة للمحفظ.

وتُعقد الدراسة بالمراكز في الفترة المسائية، بدءًا من الساعة الثالثة أو الرابعة عصرًا (وفقاً للجدول الزمني الذي يقرره كل مركز)، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المقررة وأسبقية التسجيل.

جدير بالذكر أن المتميزين من خريجي هذه المراكز تكون لهم الأولوية في المشاركة بجميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، سواء في مجال تحفيظ القرآن الكريم، أو المقارئ القرآنية، أو غيرها من مجالات العمل القرآني المتخصص.