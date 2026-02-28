قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
أخبار العالم

مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
ناصر السيد

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أنه "لن تكون هناك خطوط حمراء" في رد النظام على موجة الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت إيران يوم السبت.

وقال المسؤول: "نُبلغ إسرائيل بوضوح أن تستعد لما هو قادم. سيكون ردنا علنيًا، ولا توجد خطوط حمراء"، مضيفًا أن "جميع الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط أصبحت أهدافًا مشروعة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطبًا الشعب الإيراني: "حان وقت حريتكم. احتموا وابقوا في منازلكم، فالخارج شديد الخطورة. القنابل ستسقط في كل مكان".

وأضاف ترامب : "عندما ننتهي من مهمتنا، استلموا الحكم بأنفسكم. هذا سيكون مسئوليتكم، وربما الفرصة الوحيدة لكم لعدة أجيال. لقد كنتم تطلبون مساعدة أميركا لسنوات، ولم تحصلوا عليها أبدًا. لم يوافق أي رئيس على فعل ما أريد أن أفعله الليلة".

وتابع ترامب: "الآن لديكم رئيس يمنحكم ما طلبتموه. لنرَ كيف ستردون. الولايات المتحدة تدعمكم بقوة هائلة وقوة مدمرة. حان الوقت لتأخذوا مصيركم بأيديكم وتنطلقوا نحو المستقبل المزدهر والعظيم الذي أمامكم. هذا وقت العمل، فلا تدعوه يفوتكم".

وأفادت مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت صاروخًا واحدًا أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار مجددًا في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ باليستية من إيران.

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، مع استمرار الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال.

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد النظام الإسلامي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في إيران ستُمكّن الشعب الإيراني من إسقاط النظام وإقامة "إيران حرة تسعى للسلام".

وأضاف نتنياهو في بيان مُسجّل: "على مدى 47 عامًا، ظلّ نظام آية الله يُردّد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وذبح شعبه. يجب ألا نسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بتسليح نفسه بأسلحة نووية تُعرّض البشرية جمعاء للخطر".

