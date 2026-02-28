قصف إيراني للبوارج الامريكية في الشرق الأوسط.. وأهداف في 5 دول خليجية

تشير تقارير أولية إلى أن إيران وسعت نطاق عملياتها العسكرية، لتشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وعدد من دول الخليج، إضافة إلى استهداف قطع بحرية أمريكية في الشرق الأوسط. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر بيانات رسمية مفصلة من جميع العواصم المعنية تؤكد حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، مع تفعيل صفارات الإنذار وتوجيه السكان إلى المناطق المحمية. وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات، داعيًا إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتحدثت مصادر إعلامية عن إنذارات جوية ورفع مستوى الجاهزية في كل من: البحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، والإمارات، والأردن.

وقامت إيران بقصف أهداف أمريكية وقواعد لواشنطن متواجدة في ٥ دول خليجية وهي: قطر، والبحرين، والإمارات، والسعودية والكويت.

استهداف بوارج أمريكية

أفادت تقارير بأن هجمات طالت أو استهدفت قطعًا بحرية تابعة لـ الولايات المتحدة في مياه الشرق الأوسط، دون تأكيد رسمي فوري حول وقوع أضرار أو إصابات في صفوف القوات الأمريكية. ويُتوقع صدور بيانات توضيحية من وزارة الدفاع الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

يرى مراقبون أن توسيع دائرة الاستهداف — إن تأكد رسميًا — يمثل تطورًا بالغ الخطورة قد يدفع إلى ردود عسكرية متبادلة أوسع، ويزيد من احتمالات انخراط أطراف إضافية في النزاع. وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متسارع بين طهران وتل أبيب، مع دعم أمريكي معلن لإسرائيل.