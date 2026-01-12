قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
أحمد سعيد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت اليوم بمقر المجلس الجديد في العاصمة الجديدة؛ ليستهل بذلك المجلس أعماله برئاسة رمز وطني من رموز القضاء الأجلاء؛ راجيًا له تمام التوفيق والسداد في النهوض بمهام السلطة التشريعية ذات التاريخ المديد في مصر. 

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي

كما هنأ وزير الأوقاف كلاً من الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، معربًا عن تطلع وزارة الأوقاف واستعدادها التامين إلى التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد، بما يحقق التكامل بين الجهود التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

وكان تقدم أيضًا الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدستورية، والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويُعزِّز مسيرة العمل النيابي والتشريعي.

وأكد مفتي الجمهورية أن مجلس النواب يضطلع بدورٍ محوري في بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال ما يباشره من اختصاصات تشريعية ورقابية، وما يتحمّله من مسؤولية وطنية في سنّ القوانين التي تُلبّي احتياجات المجتمع، آملا أن يكون هذا المجلس معبرًا عن آمال وتطلعات الشعب المصري، بما يدعم مسيرة الدولة في النهضة والريادة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه خير مصر، وأن يحفظها آمنة مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.

من هو المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب 2026 ؟

يرغب كثيرون في التعرف على السيرة الذاتية لـ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يمتلك مسيرة مهنية وقضائية ممتدة.

البيانات الشخصية

الاسم: المستشار هشام بدوي

تاريخ الميلاد: 11 أبريل 1958

محل الميلاد: القاهرة

الجنسية: مصري

المؤهل العلمي: ليسانس حقوق – جامعة القاهرة – 1980

مدبولي يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهاً له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استناداً إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف أسامة الأزهري المستشار هشام بدوي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد