قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: تمر علينا ذكرى الإسراء والمعراج لتذكرنا بأن المنح تأتي بعد المحن

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

كتب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، كلمة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج 2026، مستخلصا من هذه الذكرى المباركة أهم العبر والدروس التي تنفع المؤمن في حياته.

وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عبر صحفته الرسمية على فيسبوك، عن رحلة النبي في الإسراء والمعراج "مِنْحَةٌ بعد مِحْنَةٍ، تمرُّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج لتذكرنا بأن المِنَحَ تأتي دائماً بعد المِحَن، وأن الفَرَج يعقُب الضَّيق". 

وأضاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية "فقد جاءت هذه الرحلة المباركة تسليةً لقلب سيدنا رسول الله ﷺ بعد "عام الحزن" وما لاقاه من أهل الطائف، فهي رسالة لكل مكروب ومهموم، مفادها: لا تيأس، فربما أنت على موعد مع جبر خاطرٍ من رب العالمين، فثِق في تدبير الله ورحمته".

متى ليلة الإسراء والمعراج 2026

ورد عن متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟ في الراجح من القول أنها توافق ليلة الجمعة الموافق 27 من رجب و16 يناير الجاري 2026م، أي أنها تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 26 رجب و15 يناير ، وفي تمام الساعة 5:17 مساء، وتنتهي في الساعة 5:20 فجر الجمعة الموافق السابع والعشرين من رجب والسابع والسادس والعشرين من يناير 2026 م، بما يحدد متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 م؟، بأنها على بُعد 4 أيام وثلاث ليالي .

تاريخ الإسراء والمعراج

لاشك أن من المهم معرفة تاريخ ليلة الإسراء والمعراج بدايةً أن تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج لا يترتّب عليه حكم فقهي، والمهم هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ به إلى السماء يقظًا لا نائمًا بروحه وجسده معًا، لكن انتشر بشكل كبير جدًا بين الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه لم يَرد فيه أحاديث نبوية صحيحة، ولا حتى أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كتّاب السِّيَر والمؤرخون اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج من ثلاثة جوانب على النحو الآتي.

وجاء عن تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في السنة التي حدثت فيها، فقد اختلف العلماء في السنة التي حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج على أقوال متعددة منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بشهر.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وهو أحسن إسناد الأقوال. وقيل إنها وقعت قبل الهجرة بستة عشر شهرًا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بست سنوات، والذي استقر عليه أئمة النقل أنها وقعت مرة واحدة بمكة المكرمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، وهناك الاختلاف في الشهر الذي حدثت فيه، حيث اختلف العلماء في الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ربيع الأول.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ذي القعدة. وقيل إنها وقعت في شهر رمضان، وقيل في شوال، وأكدَّ بعض السلف منهم ابن الأثير والنووي -رحمهما الله- أنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحدّدوا أنها وقعت في السابع والعشرين من ربيع الأول، وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن الحافظ المقدسي قد أَوْرَدَ حديثًا سنده غير صحيح، حيث قال فيه إنها وقعت في السابع والعشرين من رجب، وهو ضعيف.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في اليوم الذي حدثت فيه اختلف كتّاب السير والمؤرخون في اليوم الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

-القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الجمعة، أي في ليلة الجمعة لفضلها.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم السبت.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الاثنين، وقال ابن دحية: وذلك يوافق يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعثته، وهجرته، ووفاته.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ذكرى الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج 2026 متى ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

المزيد