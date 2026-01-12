مفتي الجمهورية: تمر علينا ذكرى الإسراء والمعراج لتذكرنا بأن المنح تأتي بعد المحن

كتب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، كلمة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج 2026، مستخلصا من هذه الذكرى المباركة أهم العبر والدروس التي تنفع المؤمن في حياته.

وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عبر صحفته الرسمية على فيسبوك، عن رحلة النبي في الإسراء والمعراج "مِنْحَةٌ بعد مِحْنَةٍ، تمرُّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج لتذكرنا بأن المِنَحَ تأتي دائماً بعد المِحَن، وأن الفَرَج يعقُب الضَّيق".

وأضاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية "فقد جاءت هذه الرحلة المباركة تسليةً لقلب سيدنا رسول الله ﷺ بعد "عام الحزن" وما لاقاه من أهل الطائف، فهي رسالة لكل مكروب ومهموم، مفادها: لا تيأس، فربما أنت على موعد مع جبر خاطرٍ من رب العالمين، فثِق في تدبير الله ورحمته".

متى ليلة الإسراء والمعراج 2026

ورد عن متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟ في الراجح من القول أنها توافق ليلة الجمعة الموافق 27 من رجب و16 يناير الجاري 2026م، أي أنها تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 26 رجب و15 يناير ، وفي تمام الساعة 5:17 مساء، وتنتهي في الساعة 5:20 فجر الجمعة الموافق السابع والعشرين من رجب والسابع والسادس والعشرين من يناير 2026 م، بما يحدد متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 م؟، بأنها على بُعد 4 أيام وثلاث ليالي .

تاريخ الإسراء والمعراج

لاشك أن من المهم معرفة تاريخ ليلة الإسراء والمعراج بدايةً أن تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج لا يترتّب عليه حكم فقهي، والمهم هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ به إلى السماء يقظًا لا نائمًا بروحه وجسده معًا، لكن انتشر بشكل كبير جدًا بين الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه لم يَرد فيه أحاديث نبوية صحيحة، ولا حتى أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كتّاب السِّيَر والمؤرخون اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج من ثلاثة جوانب على النحو الآتي.

وجاء عن تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في السنة التي حدثت فيها، فقد اختلف العلماء في السنة التي حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج على أقوال متعددة منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بشهر.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وهو أحسن إسناد الأقوال. وقيل إنها وقعت قبل الهجرة بستة عشر شهرًا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بست سنوات، والذي استقر عليه أئمة النقل أنها وقعت مرة واحدة بمكة المكرمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، وهناك الاختلاف في الشهر الذي حدثت فيه، حيث اختلف العلماء في الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ربيع الأول.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ذي القعدة. وقيل إنها وقعت في شهر رمضان، وقيل في شوال، وأكدَّ بعض السلف منهم ابن الأثير والنووي -رحمهما الله- أنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحدّدوا أنها وقعت في السابع والعشرين من ربيع الأول، وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن الحافظ المقدسي قد أَوْرَدَ حديثًا سنده غير صحيح، حيث قال فيه إنها وقعت في السابع والعشرين من رجب، وهو ضعيف.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في اليوم الذي حدثت فيه اختلف كتّاب السير والمؤرخون في اليوم الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

-القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الجمعة، أي في ليلة الجمعة لفضلها.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم السبت.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الاثنين، وقال ابن دحية: وذلك يوافق يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعثته، وهجرته، ووفاته.