قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محضر سرقة.. احذر إضاءة هذه اللمبة في عداد الكهرباء
مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسـ.ـحل سائق ميكروباص في مشاجرة الفردوس
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المعدات طبقا للقانون
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك
ما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟.. الإفتاء توضح
بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف الشهر الجاري.. وهذا موعد زيادة المرتبات 2026
صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لدائري القوس الغربي
تويوتا تقدم هايلكس بتكنولوجيا كهربائية.. أشهر بيك أب
منال عوض: جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربوني للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى الإسراء والمعراج 2026؟.. تبدأ الخميس ودعائها مستجاب لمغرب الجمعة

متى الإسراء والمعراج 2026
متى الإسراء والمعراج 2026
أمل فوزي

لاشك أن السؤال عن متى الإسراء والمعراج 2026 هو سؤال الساعة ، وقد انقضى من شهر رجب ثلثاه وأكثر، ليقترب بنا إلى ذكرى الإسراء والمعراج ، وعجائبها ونفحاتها التي حدثت للتسرية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتخفيف حزنه ، ولعل أمل الأمة المحمدية ورجائها بنيل بعضًا من نفحاتها وأن تحمل لها نسمات الفرج والجبر الجميل ، هو ما يزيد البحث عن متى الإسراء والمعراج 2026 ، لاغتنامها إما بإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026 أو بصوم يومها ، حيث إن موعد الإسراء والمعراج 2026، يعنى موعد مع الفرج .

متى الإسراء والمعراج 2026

ورد في مسألة متى الإسراء والمعراج 2026 ، أنها تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 26 رجب و15 يناير وتنتهي مغرب يوم الجمعة الموافق 27 رجب و16يناير 2026 م، حيث توافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج بشكل عام، إلا أن ليلة الإسراء والمعراج 2026 توافق يوم الخميس 15 يناير 2026 ميلاديًا، حيث تبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب يوم الخميس 26 رجب والموافق 15 يناير وتنتهي فجر الجمعة الموافق 27 رجب و16 يناير 2026 م ليبدأ يوم 27 رجب 1447هـ ـ 2026م.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2026

ورد عن متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟ في الراجح من القول أنها توافق ليلة الجمعة الموافق 27 من رجب و16 يناير الجاري 2026م، أي أنها تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 26 رجب و15 يناير ، وفي تمام الساعة 5:17 مساء، وتنتهي في الساعة 5:20 فجر الجمعة الموافق السابع والعشرين من رجب والسابع والسادس والعشرين من يناير 2026 م، بما يحدد متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 م؟، بأنها على بُعد 4 أيام وثلاث ليالي .

تاريخ الإسراء والمعراج

لاشك أن من المهم معرفة تاريخ ليلة الإسراء والمعراج بدايةً أن تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج لا يترتّب عليه حكم فقهي، والمهم هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرِجَ به إلى السماء يقظًا لا نائمًا بروحه وجسده معًا، لكن انتشر بشكل كبير جدًا بين الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وهذا ليس صحيحًا؛ لأنه لم يَرد فيه أحاديث نبوية صحيحة، ولا حتى أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن كتّاب السِّيَر والمؤرخون اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج من ثلاثة جوانب على النحو الآتي.

وجاء عن تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في السنة التي حدثت فيها، فقد اختلف العلماء في السنة التي حدثت فيها معجزة الإسراء والمعراج على أقوال متعددة منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بشهر.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة بسنة، وهو أحسن إسناد الأقوال. وقيل إنها وقعت قبل الهجرة بستة عشر شهرًا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل قبلها بست سنوات، والذي استقر عليه أئمة النقل أنها وقعت مرة واحدة بمكة المكرمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، وهناك الاختلاف في الشهر الذي حدثت فيه، حيث اختلف العلماء في الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

- القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ربيع الأول.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في شهر ذي القعدة. وقيل إنها وقعت في شهر رمضان، وقيل في شوال، وأكدَّ بعض السلف منهم ابن الأثير والنووي -رحمهما الله- أنها وقعت في شهر ربيع الأول، وحدّدوا أنها وقعت في السابع والعشرين من ربيع الأول، وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن الحافظ المقدسي قد أَوْرَدَ حديثًا سنده غير صحيح، حيث قال فيه إنها وقعت في السابع والعشرين من رجب، وهو ضعيف.

تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، فهناك اختلاف في اليوم الذي حدثت فيه اختلف كتّاب السير والمؤرخون في اليوم الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج على أقوالٍ منها:

-القول الأول: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الجمعة، أي في ليلة الجمعة لفضلها.

- القول الثاني: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم السبت.

- القول الثالث: إنَّ معجزة الإسراء والمعراج وقعت في يوم الاثنين، وقال ابن دحية: وذلك يوافق يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعثته، وهجرته، ووفاته.

توقيت الإسراء والمعراج

ورد عن توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن، منوهًا بأن تحديد شهر ويوم حدوثها فقد فحص العلماء حتى أجمعوا على أنها تمت في 27 من رجب، حيث إنها تمت في الفترة المكية بعد عام الحزن بعد التمحيص والتدقيق في الروايات أجمع العلماء أن الاسراء والمعراج 27 من رجب الأصب الأصم الفرد، فهذا الشهر من الشهور الحرم التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة تأتي سردًّا معًا، بعضها وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.

و جاء في توقيت حدوث الإسراء والمعراج ، أن المُؤرخين لم يعرفوا بدقة في أي ليلة أو أيّ شهر كانت رحلة الإسراء والمعراج، والرأي الذي رجحه بعض أهل العلم بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في العام العاشر من البعثة النبوية أي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 3 سنوات، في عام الحزن، الذي توفى فيه أبو طالب جد الرسول، الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم.

واختلف المؤرخون في تحديد الليلة المعينة التي وقعت فيها رحلة الإسراء والمعراج لسببين، الأول: أن توثيق التاريخ لم يكن موجودًا في هذه الفترة لانشغال المسلمين وكثرة إيذاء المشركين لهم، أما بعد الهجرة إلى المدينة فبدأوا يدونون الأحداث.

كما جاء في السبب الثاني: أن الله تعالى لم يذكر تاريخ ليلة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم لأنه لا فائدة من ذكره، لأن الأهم هو وقوع الحدث وليس تاريخه.

متى الإسراء والمعراج 2026 متى الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج 2026 متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 ليلة الإسراء والمعراج 2026 متى ليلة الإسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج 2026 متى ليلة الاسراء والمعراج 2026 موعد الإسراء والمعراج 2026 ميعاد ليلة الاسراء والمعراج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

التلميذ حمزة أحمد علي

كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

بطاقة التموين

ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة لمسيرة أمريكية باليمن

محمد عيد

محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

رضا بهلوي

رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد