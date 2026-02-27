السفير عاطف سالم: إسرائيل عملت على إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن الانقسام الفلسطيني كان بدعم إسرائيل منذ بداية ظهور حركة حماس منذ أيام الشيخ أحمد ياسين، حيث بدأت المجموعة بتكوين صفوفها وشراء السلاح، بينما كانت السلطات الإسرائيلية تتقلب معها حسب مصالحها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن هذا الدعم استمر بشكل مكثف بعد الانقلاب الذي نفذته حماس في غزة عام 2007، حيث حافظت إسرائيل على سلطة الحركة في القطاع بشكل غير طبيعي، وقدمت لها دعماً واسعاً، مع إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض أي جهود للتقريب بين غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن إسرائيل كانت تتعامل مع حماس من خارج غزة بشكل أكبر، مستفيدة من وجود حوالي 20% من عناصر الحركة الذين يعملون داخل الأراضي الإسرائيلية في أعمال البناء والزراعة، ما جعل حماس تعتمد على دعم خارجي أكثر من الداخل، مؤكدا أن هذه السياسة دفعت المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزير الدفاع الحالي، إلى وصف حماس بأنها "مردوعة" وتركز على الحصول على الأموال والسلطة، مع الحفاظ على هيمنتها في غزة.