عماد الدين حسين في حواره لـ« صدى البلد»: لا نهضة للإعلام دون قانون لحرية تداول المعلومات..الدراما المصرية «البريمو» عربيًا .. وعلى الأحزاب الدفع بكوادر مؤهلة للمحليات قريبة من الشارع المصري| فيديو
زيادة 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم بعد إعلان الحرب على إيران
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هبة مجدي تخطف الأنظار رفقة زوجها وعمرو دياب في أحدث ظهور

هبة مجدي وزوجها رفقة عمرو دياب
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة، في أجواء شهر رمضان بالقفطان ذلك في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت هبة مجدي رفقة زوجها المطرب محمد محسن، والفنان عمرو دياب، وخطفا الأنظار في ظهور مميز جمعهم معا.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل المداح 6 تصاعدا دراميا مثيرا ومفاجآت غير متوقعة، حيث بدأت المواجهة بين "دنيا عبدالعزيز" و"هبة مجدي"، وطلبت "دنيا" العودة إلى جذورهما في الفيوم لكن "هبة" قابلت الطلب بالرفض.

وفي تطور لغز الطفلة "جهاد" التي تعاني من مس شيطاني، زارت مربية الدار "صابر المداح" (حمادة هلال) لتكشف له أن مدرسها "كريم" أصيب بنفس المس في طفولته بسبب شخص كان يجلس معه، ليتبين لاحقا أنه "سميح" (فتحي عبدالوهاب).

وعقب تلقيه سرا من "تامر شلتوت" بضرورة البحث عن "الشيخ ياسين" الذي انقذ المدرس كريم وهو طفل، وجد "صابر" نفسه في مواجهة مع "سميح" الذي حاول التكفل بـ"جهاد" للسيطرة عليها، إلا أن "المداح" تدخل في الوقت المناسب لحمايتها.

وبمساعدة "داليدا" التي أرشدته لمكانه، اصطحب "حمادة" الطفلة إلى "الشيخ ياسين"، لتنتهي الحلقة بالمفاجأة الكبرى وهي ظهور النجم أحمد السقا بشخصية "الشيخ ياسين" ضمن أحداث العمل.

هبة مجدي عمرو دياب المطرب محمد محسن

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

اللواء أمير حاتمي

الجيش الإيراني: اللواء أمير حاتمي في سلامة تامة ويواصل مهامه

هجوم على المنامة

مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

علي شمخاني

ضربة في قلب إيران.. تقارير عبرية ترجح اغتيال علي شمخاني خلال الهجوم الإسرائيلي

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

