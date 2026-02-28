قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه.

وأعرب عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه.

من جانبه، أعرب الرقاد عن سعادته بلقاء الوزير، مؤكداً حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ خلال فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، كخطوة تهدف لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة الإسلامية، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، حيث سيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الشبكة الإسلامية بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة للإعداد لمشروع يتضمن تنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء من خلال، إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية فى سيناء.

كما تم خلال اللقاء استعراض تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus.

وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم

