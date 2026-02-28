قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عباس شومان يحذر : لا خير في الحروب ونسأل الله أن ترتد على صانعيها

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم. 

وأضاف د. شومان ، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

عباس شومان الحرب ايران العقول الجامحة

