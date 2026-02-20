قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
فن وثقافة

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان أحمر

هبة مجدي
هبة مجدي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هبة مجدي  جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة لافته،مرتدية فستان قطيفه محتشم باللون الاحمر، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وتشارك هبة مجدي في مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4، يحصل صابر (حمادة هلال) على الزمردة الأولى التي تعيد له كرامته ويستطيع أن يواجه سميح (فتحي عبد الوهاب).

يذهب سميح ويخبر باقي الجن بأن صابر عثر على الزمردة الأولى وهو فاقد قوته ويخشون أن يحصل على الثلاث الأخرين، ويحاولون الجن التخلص من صابر.

يحاول صابر إبطال خطة الدجال بإشعال الفتن في الأرض ونشر الجرائم بين البشر، بينما يتمكن أحد التابعين للجن من خطف صابر وتكبيله وإلقاءه في النيل لإغراقه.

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية 
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم  وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

هبه مجدي صور هبة مجدي اطلالات النجوم اعمال هبه مجدي

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

