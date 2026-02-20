بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان أحمر

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة لافته،مرتدية فستان قطيفه محتشم باللون الاحمر، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وتشارك هبة مجدي في مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4، يحصل صابر (حمادة هلال) على الزمردة الأولى التي تعيد له كرامته ويستطيع أن يواجه سميح (فتحي عبد الوهاب).

يذهب سميح ويخبر باقي الجن بأن صابر عثر على الزمردة الأولى وهو فاقد قوته ويخشون أن يحصل على الثلاث الأخرين، ويحاولون الجن التخلص من صابر.

يحاول صابر إبطال خطة الدجال بإشعال الفتن في الأرض ونشر الجرائم بين البشر، بينما يتمكن أحد التابعين للجن من خطف صابر وتكبيله وإلقاءه في النيل لإغراقه.

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.