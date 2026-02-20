الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج 3 عيادات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ضمن المرحلة الأولى من خدمة توصيل العلاج الشهري إلى منازل أصحاب الأمراض المزمنة، تحت شعار «دواؤك لحد باب بيتك»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العيادات المشاركة في الخدمة بلغ 6 عيادات حتى الآن، بعد إضافة عيادات (النصر بحلوان، ومدينة نصر بالقاهرة، وعلي بن أبي طالب بطنطا) في محافظتي القاهرة والغربية، عقب بدء التجربة بعيادات (المركزية بأسيوط، والنصر بالإسكندرية، وناصر بالقاهرة).

تسجيل 10132 طلبًا جديدًا

وأشار إلى أن الخدمة انطلقت تجريبيًا في سبتمبر 2025، وتم توصيل 9263 شحنة علاج إلى المنازل حتى 15 فبراير الجاري، مع تسجيل 10132 طلبًا جديدًا، مما يسهم في تيسير حصول المرضى على أدويتهم دون الحاجة إلى التردد المتكرر على العيادات.

وأكد أن الإجراءات الميسرة تشمل استيفاء استمارة طلب التوصيل كموافقة مبدئية، مع تقديم بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي عند الاستلام، على أن يستمر التوسع التدريجي خلال الأشهر المقبلة ليشمل عيادات أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الخدمة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مما يساهم في خفض التكدس داخل العيادات ورفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.