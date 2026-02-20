قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج 3 عيادات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ضمن المرحلة الأولى من خدمة توصيل العلاج الشهري إلى منازل أصحاب الأمراض المزمنة، تحت شعار «دواؤك لحد باب بيتك»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتحسين جودة الخدمات المقدمة  لمرضى التأمين الصحي وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العيادات المشاركة في الخدمة بلغ 6 عيادات حتى الآن، بعد إضافة عيادات (النصر بحلوان، ومدينة نصر بالقاهرة، وعلي بن أبي طالب بطنطا) في محافظتي القاهرة والغربية، عقب بدء التجربة بعيادات (المركزية بأسيوط، والنصر بالإسكندرية، وناصر بالقاهرة).

 تسجيل 10132 طلبًا جديدًا

وأشار إلى أن الخدمة انطلقت تجريبيًا في سبتمبر 2025، وتم توصيل 9263 شحنة علاج إلى المنازل حتى 15 فبراير الجاري، مع تسجيل 10132 طلبًا جديدًا، مما يسهم في تيسير حصول المرضى على أدويتهم دون الحاجة إلى التردد المتكرر على العيادات.

وأكد أن الإجراءات الميسرة تشمل استيفاء استمارة طلب التوصيل كموافقة مبدئية، مع تقديم بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي عند الاستلام، على أن يستمر التوسع التدريجي خلال الأشهر المقبلة ليشمل عيادات أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الخدمة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مما يساهم في خفض التكدس داخل العيادات ورفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.

