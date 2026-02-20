«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 176 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (13 : 19 فبراير 2026).



الجمعة 13 فبراير 2026:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من القيادات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات السنة المالية الحالية ، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ .



السبت 14 فبراير 2026:



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ الوزارة لبرنامج تدريبي لرفع قدرات 50 متدرباً من فرق عمل اليونسكو بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، وذلك في إطار رؤية الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات.

كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال شهر فبراير الجاري، والتي استهدفت مراقبة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات المتغيرات المكانية والتصالح، وضمان سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني.



وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقد الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.



الأحد 15 فبراير 2026:



أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاهتمام الذى توليه الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية بجميع المحافظات وتعميم إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر التي يتم تطويرها وإنشاءها ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر والاستغلال الأمثل لها والاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .



وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكم المخلفات وإزالة أسبابها والتأكد من عدم تكرارها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ إجراءات سريعة بشأن الشكاوى الواردة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تضرر المواطنين من تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء مركز بدر - محافظة البحيرة.



كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل القضاء على أسباب شكاوى المواطنين بشأن انبعاث روائح مجهولة المصدر في عدد من مناطق محافظة الجيزة، ووضع حلول عاجلة للتعامل معها، وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة، والأستاذ حسام أمين رئيس قطاع الفروع.



وشاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.



كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأجوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.



الأثنين 16 فبراير 2026:



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئى (IDEIA)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.



وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع محافظة الجيزة لحملة موسعة لبحث الشكوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصاعد الأدخنة والروائح الكريهة ، بسبب قيام بعض المخالفين بحرق إطارات السيارات (الكاوتش) وأسلاك الكهرباء وقش المحاصيل الزراعية، بما تسبب في تلوث الهواء وإلحاق أضرار صحية وبيئية للمواطنين ، وذلك بشارع منشية البكاري بالهرم.



كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع المحافظين ونوابهم الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .



الثلاثاء 17 فبراير 2026:



استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رود الحلبي الممثلة المقيمة ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من القيادات لبحث ملفات التعاون المشتركة .



وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجيء خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري علي عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمقر المجلس بالعاصمة الجديدة .



الأربعاء 18 فبراير 2026:

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع بالتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات بمنطقة وادي النطرون للاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة متوسطة الحجم، وإنشاء وحدات مركزية لخدمة صغار الفلاحين.



وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بجولة تفقدية علي القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة ، وذلك لتهنئة العاملين بحلول شهر رمضان الكريم وحثتهم علي الاجتهاد والتفاني فى العمل لخدمة الوطن والمواطن.



كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ حملة مكبرة مشكلة من جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وأجهزة محافظة الجيزة على مناطق الدائرى الشمالى وصفط اللبن وحتى محيط المتحف المصرى بالرماية والدائرى الجنوبي من المنيب حتى ترعة المنصورية للقضاء على بؤر الحرق العشوائي للمخلفات البلدية وإطارات السيارات، وذلك استجابةٌ سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



الخميس 19 فبراير 2026:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، وذلك في ضوء محددات إطار الموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم برنامج الحكومة الجديد، مع الالتزام الكامل بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي.



كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة بشأن التعاون في تخطيط وتنفيذ واستدامة مجموعة من التدخلات الخاصة بالمساحات والفراغات العامة في إطار مبادرة " لينا كلنا " لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن من الجنسين.

