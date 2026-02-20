بقوة 3.7 و3.6 ريختر .. زلزالان يضربان مدينة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالين بقوة 3.7 و3.6 درجات ضرب محافظة مازندران اليوم، حيث كان مركزهما مدينة شيركاه.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد المعهد الألماني للأبحاث الجيولوجية (GFZ)، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل في روسيا، مضيفاً أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي سياق ذات متصل، ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، مستهدفاً منطقة جزيرة "إيلواكاراتونغ - سولوت"، مما أثار حالة من اليقظة لدى السلطات المحلية وسكان المناطق الساحلية القريبة من مركز الهزة.