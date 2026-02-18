قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
إيطاليا تشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة "مراقب"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زلزال في حديقة الأمراء.. إنريكي يضع ديمبيلي على باب الرحيل وباريس سان جيرمان أمام قرار مصيري

ديمبيلي
ديمبيلي

لم تكن خسارة باريس سان جيرمان أمام رين بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي مجرد تعثر عابر في سباق الصدارة بل تحولت الى شرارة ازمة داخلية تهدد استقرار بطل فرنسا في مرحلة حساسة من الموسم.

السقوط في بارك دي برانس لم يكلف الفريق فقدان القمة فقط بعدما تجمد رصيده عند احدى وخمسين نقطة بفارق نقطة خلف لانس المتصدر بل فتح الباب امام صدام مباشر بين المدرب الاسباني لويس انريكي ونجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي في مشهد يعكس حجم التوتر داخل غرفة الملابس.

انتقادات علنية تشعل الاجواء

عقب صافرة النهاية خرج ديمبيلي بتصريحات حملت انتقادا واضحا للعقلية الفردية داخل الملعب ملمحا الى غياب الروح الجماعية في بعض فترات اللقاء وهو ما فسره كثيرون على انه رسالة مبطنة للجهاز الفني وبعض زملائه.

التصريحات لم تمر مرور الكرام داخل النادي الباريسي حيث جاء رد لويس انريكي حاسما ومباشرا مؤكدا ان لا احد فوق مصلحة الفريق في اشارة اعتبرها المتابعون موجهة إلى جناحه الفرنسي.

المدرب الاسباني الذي جاء الى باريس بمشروع يقوم على الانضباط والالتزام التكتيكي بدا غير مستعد للتهاون مع اي خروج عن النص حتى لو تعلق الامر باحد ابرز نجوم التشكيلة.

قرار صادم وقائمة للبيع

تقارير صحفية اسبانية كشفت ان لويس انريكي اتخذ خطوة تصعيدية بادراج اسم ديمبيلي ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال استمرار الخلافات.

القرار أحدث انقساما داخل اروقة النادي بين من يرى ضرورة دعم سلطة المدرب للحفاظ على هيبة الجهاز الفني ومن يعتبر ان التفريط في لاعب بقيمة ديمبيلي مخاطرة كبيرة على المستوى الرياضي والاستثماري.

اللاعب الدولي الفرنسي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028 لكن مطالبته براتب سنوي ضخم قيل انه يصل الى ستين مليون يورو عقدت المفاوضات بشأن اي تعديل او تمديد محتمل وهو رقم اعتبرته الادارة مبالغا فيه حتى بمعايير النجوم الكبار

مفترق طرق في مدينة الانوار

باريس سان جيرمان يجد نفسه امام معادلة معقدة بين الحفاظ على مشروع فني يقوده مدرب صاحب شخصية قوية مثل لويس انريكي وبين حماية استثمار مالي وفني كبير في لاعب يملك القدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى

رحيل المدرب قد يعني بداية مشروع تكتيكي جديد بكل ما يحمله من تغييرات في اسلوب اللعب واختيارات العناصر بينما التخلي عن ديمبيلي قد يضعف المنظومة الهجومية ويقلل من حلول الفريق في الثلث الاخير

المعادلة لا تتوقف عند حدود النتائج المحلية بل تمتد الى الحلم الاكبر للنادي وهو التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا وهو الهدف الذي يطارد الادارة منذ سنوات دون ان يتحقق

غرفة ملابس على صفيح ساخن

الخلاف بين المدرب والنجم يعكس توترا اكبر داخل غرفة الملابس حيث تتقاطع الطموحات الفردية مع متطلبات المشروع الجماعي

لويس انريكي معروف بصرامته التكتيكية واصراره على الالتزام الكامل بخطته بينما يتمتع ديمبيلي بشخصية قوية وطموح كبير داخل الملعب ما يجعل الصدام بين الرؤيتين امرا واردا في ظل ضغط النتائج

الهزيمة امام رين جاءت في توقيت حساس مع اقتراب المراحل الحاسمة محليا وقاريا ما زاد من حدة ردود الفعل وجعل اي تصريح او قرار يبدو وكأنه اعلان حرب باردة داخل اسوار النادي

ماذا بعد

الاشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير العلاقة بين الطرفين فاما ان تنجح الادارة في احتواء الازمة واعادة الامور الى نصابها حفاظا على الاستقرار واما ان نشهد صيفا ساخنا في باريس قد يحمل تغييرات جذرية في الجهاز الفني او قائمة النجوم.

في مدينة الانوار لا يقبل الجمهور باقل من السيطرة المحلية والمنافسة القارية حتى الرمق الاخير لكن الطريق الى المجد الاوروبي لا يمر فقط عبر الصفقات والاسماء الرنانة بل عبر غرفة ملابس متماسكة تعرف كيف تحول الخلاف الى دافع لا الى صراع.

باريس سان جيرمان اليوم امام اختبار حقيقي ليس فقط في الملعب بل في كيفية ادارة ازماته الداخلية بين مدرب يرفض التنازل ونجم يبحث عن مكانة تعكس قيمته وبينهما ادارة مطالبة باتخاذ قرار قد يرسم ملامح الفريق لسنوات مقبلة.

باريس سان جيرمان رين الدوري الفرنسي بطل فرنسا عثمان ديمبيلي لويس انريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد