اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

باريس سان جيرمان يبحث عن تصحيح المسار الأوروبي أمام موناكو في ملحق دوري الأبطال

إسراء أشرف

يستعد باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، لمواجهة موناكو اليوم، الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يتطلع من خلاله بطل فرنسا لتصحيح المسار القاري.

ويسعى الفريق الباريسي إلى تجاوز الصورة غير المقنعة التي ظهر بها خلال مرحلة المجموعات، وبدء مرحلة الأدوار الإقصائية بروح مختلفة، رغم تراجع نتائجه محليًا عقب خسارته الأخيرة أمام رين بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي.

ويأمل إنريكي أن تشكل هذه المواجهة نقطة انطلاق جديدة للفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

وسيفتقد سان جيرمان خدمات سيني مايولو وفابيان رويز بداعي الإصابة، ما يفرض بعض التعديلات على خيارات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه – ماتفي سافونوف – ريناتو مارين.

خط الدفاع: لوكاس بيرالدو – نونو مينديز – أشرف حكيمي – ويليان باتشو – إيليا زابارني – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز – درو فرنانديز.

الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزاير دو – خفيتشا كفاراتسخيليا – جونسالو راموس – إبراهيم مباي – لي كانج إن.

باريس سان جيرمان سان جيرمان دوري أبطال أوروبا ملحق دوري أبطال أوروبا

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ترسّخ حضورها العالمي بوصولها إلى 36 ألف مستفيد في 3 دول عام 2025

مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية توسّع حضورها الدولي في 2025 وتدعم أكثر من 36 ألف مستفيد

إيران وأمريكا

جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وامريكا بسويسرا

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

