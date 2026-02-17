باريس سان جيرمان يبحث عن تصحيح المسار الأوروبي أمام موناكو في ملحق دوري الأبطال

يستعد باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، لمواجهة موناكو اليوم، الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يتطلع من خلاله بطل فرنسا لتصحيح المسار القاري.

ويسعى الفريق الباريسي إلى تجاوز الصورة غير المقنعة التي ظهر بها خلال مرحلة المجموعات، وبدء مرحلة الأدوار الإقصائية بروح مختلفة، رغم تراجع نتائجه محليًا عقب خسارته الأخيرة أمام رين بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي.

ويأمل إنريكي أن تشكل هذه المواجهة نقطة انطلاق جديدة للفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

وسيفتقد سان جيرمان خدمات سيني مايولو وفابيان رويز بداعي الإصابة، ما يفرض بعض التعديلات على خيارات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه – ماتفي سافونوف – ريناتو مارين.

خط الدفاع: لوكاس بيرالدو – نونو مينديز – أشرف حكيمي – ويليان باتشو – إيليا زابارني – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز – درو فرنانديز.

الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزاير دو – خفيتشا كفاراتسخيليا – جونسالو راموس – إبراهيم مباي – لي كانج إن.