«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق حركة الملاحة النهرية بصورة تامة لحين تحسن الأحوال الجوية

الأحوال الجوية
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة. 

حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بصورة تامة بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة ، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات. 

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية نظراً لتقلب الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال وإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

وشدد على أنه يحظر ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع عائمات نهرية بالنطاق والحدود الإدارية والجغرافية لمحافظة أسوان بالكامل شاملة كامل مسطح وشواطئ بحيرة ناصر، وسيتم معاودة النشاط الملاحى مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية.

