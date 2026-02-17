محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق حركة الملاحة النهرية بصورة تامة لحين تحسن الأحوال الجوية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة.

حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بصورة تامة بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة ، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

الاحوال الجوية

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية نظراً لتقلب الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال وإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

وشدد على أنه يحظر ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع عائمات نهرية بالنطاق والحدود الإدارية والجغرافية لمحافظة أسوان بالكامل شاملة كامل مسطح وشواطئ بحيرة ناصر، وسيتم معاودة النشاط الملاحى مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية.