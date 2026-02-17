فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي الـ 32 للخدمات الثقافية

شاركت سفارة فلسطين في مصر، في فعاليات مهرجان ساقية الصاوي الدولي الثالث والعشرين للخدمات الثقافية بحضور حشد من الدبلوماسيين الأجانب والإعلاميين والجاليات المختلفة وطلاب الجامعات.

افتتحت فعاليات المهرجان بكلمة المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية، مثنياً على مشاركة دولة فلسطين المميزة كل عام وتمثيلها المشرف الذي يليق بمكانتها التاريخية ويستحوذ على قلوب الجماهير، معبرا عن شكره لكل من وقف مع الحق الفلسطيني من الدول المشاركة بالمهرجان، ومثنيا على صمود الشعب الفلسطيني وحرصه على التعبير عن ثقافته بشكل مبدع.

وأكد أن المشاركة الفلسطينية دائما ما تترك انطباعا ايجابيا ويتمنى فيه زواره استمرار متابعتها بلا نهاية .

وحرص المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بمصر ناجي الناجي في كلمته الإثناء على دور مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية، مؤكدا أن الوقوف مع الحق الفلسطيني يتطلب أن يكون الانسان صاحب ضمير حي بما يتسق مع مبادىء الإنسانية.

وأكد أن صوت الفلسطيني سيبقى صداحا بالرغم من كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشددا على أن الفلسطيني حريص كل بمكانه وقلمه وريشته على إعلاء صوت السردية الفلسطينية ليصهر الألم، ويعيد إنتاج الجمال والأمل.

شهد الجناح الفلسطيني اقبالا جماهيريا، والذي أشرف عليه ممثلتا سفارة دولة فلسطين بالقاهرة من قسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو، ونورهان المسارعي؛ حيث تزين الجناح الفلسطيني باللوحات الفنية للأطفال الناجين من حرب الإبادة وعرض المنتجات الخزفية الفلسطينية، وكذلك المطرزات لتعريف الجمهور بالفنون والحرف اليدوية الفلسطينية، وتبادل الزوار ارتداء الأثواب التراثية والتقاط الصور التذكارية بها.

وشاركت فرقة "وطن للفنون" بلوحة من الدبكة الشعبية الفلسطينية التي نالت اعجاب وحماس الجمهور، وكذلك شارك الفنان محمد عكاشة ووديع عكاشة في فقرات فنية تراثية.

شهد المهرجان مشاركة سفارات ومراكز ثقافية لكل من نيبال وأندونيسيا والصين واليابان وروسيا والأكوادور وكولومبيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا واليونان والتشيك.