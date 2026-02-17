قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي الـ 32 للخدمات الثقافية

فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية
فلسطين تشارك في مهرجان الساقية الدولي للخدمات الثقافية
الديب أبوعلي

شاركت سفارة فلسطين في مصر، في فعاليات مهرجان ساقية الصاوي الدولي الثالث والعشرين للخدمات الثقافية بحضور حشد من الدبلوماسيين الأجانب والإعلاميين والجاليات المختلفة وطلاب الجامعات.

افتتحت فعاليات المهرجان بكلمة المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية، مثنياً على مشاركة دولة فلسطين المميزة كل عام وتمثيلها المشرف الذي يليق بمكانتها التاريخية ويستحوذ على قلوب الجماهير، معبرا عن شكره لكل من وقف مع الحق الفلسطيني من الدول المشاركة بالمهرجان، ومثنيا على صمود الشعب الفلسطيني وحرصه على التعبير عن ثقافته بشكل مبدع.

وأكد أن المشاركة الفلسطينية دائما ما تترك انطباعا ايجابيا  ويتمنى فيه زواره استمرار متابعتها بلا نهاية .

وحرص المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بمصر ناجي الناجي في كلمته  الإثناء على دور مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية، مؤكدا أن الوقوف مع الحق الفلسطيني يتطلب أن يكون الانسان صاحب ضمير حي بما يتسق مع مبادىء الإنسانية.

وأكد أن صوت الفلسطيني سيبقى صداحا بالرغم من كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشددا على أن الفلسطيني حريص كل بمكانه وقلمه وريشته على إعلاء صوت السردية الفلسطينية ليصهر الألم، ويعيد إنتاج الجمال والأمل.

شهد الجناح الفلسطيني اقبالا جماهيريا، والذي أشرف عليه ممثلتا سفارة دولة فلسطين بالقاهرة من قسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو، ونورهان المسارعي؛ حيث تزين الجناح الفلسطيني باللوحات الفنية للأطفال الناجين من حرب الإبادة وعرض المنتجات الخزفية الفلسطينية، وكذلك المطرزات لتعريف الجمهور بالفنون والحرف اليدوية الفلسطينية، وتبادل الزوار ارتداء الأثواب التراثية والتقاط الصور التذكارية بها.

وشاركت فرقة "وطن للفنون" بلوحة من الدبكة الشعبية الفلسطينية التي نالت اعجاب وحماس الجمهور، وكذلك شارك الفنان محمد عكاشة ووديع عكاشة في فقرات فنية تراثية.

شهد المهرجان مشاركة سفارات ومراكز ثقافية لكل من نيبال وأندونيسيا والصين واليابان وروسيا والأكوادور وكولومبيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا واليونان والتشيك.

فلسطين مهرجان ساقية الصاوي الدولي ساقية الصاوي سفارة فلسطين في مصر ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين الدبكة حرب الإبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

إيران وأمريكا تبدآن الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة في جنيف

ليبيا

الأمم المتحدة: المهاجرون في ليبيا ضحايا لانتهاكات ممنهجة

بيراميدز

مصطفى يحيى: الملعب المالي الأسهل لبيراميدز.. وهذه عقوبة الأهلي المتوقعة

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد