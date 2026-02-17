قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان

د. علي جمعة
د. علي جمعة

أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على سنن النبي ﷺ في رمضان، وأبرزها تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتعزيز البركة والقدرة على الصيام.

 تتضمن السنن تناول الرطب أو الماء عند الإفطار، والدعاء، وتأخير السحور حتى قرب الفجر، مع الإكثار من أعمال البر والصدقة خلال الشهر الفضيل.

سنن السحور

  • تأخير السحور يسن تأخيره إلى ما قبل الفجر بوقت قصير (قدر قراءة خمسين آية) لتقوية البدن والامتثال للسنة.
  • البركة في السحور: السحور بركة، ولو بشرب جرعة من ماء، ويفضل التمر أو السويق.
  • صلاة الله وملائكته المتسحرون ينالون صلاة الله وملائكته عليهم.

سنن الإفطار

  • تعجيل الفطر: الإسراع بالفطر فور التأكد من غروب الشمس، لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
  • نوع الإفطار الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء.
  • الدعاء الدعاء عند الإفطار بما تيسر، ومن المأثور: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

أعمال مستحبة أخرى

  • الإكثار من قراءة القرآن، والصدقة، وتفطير الصائمين.
  • الاجتهاد في صلاة الليل والعبادة، خاصة في العشر الأواخر.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية، الموافق 17 فبراير 2026.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بث مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، في إطار تقاليدها السنوية لإعلان بدايات الشهور الهجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها تستطلع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد أول رمضان 2026 لا يعلن بتوقُّع، أو بمنشور متداول، ولا برأي فردي، وإنما يُعلَن بعد “تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة” وفق منهج علمي دقيق.

ووجهت دار الإفتاء رسالة للجميع، قالت فيها: “انتظروا البيان الرسمي اليوم بعد صلاة المغرب من مفتي الجمهورية، في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله”.

سنن السحور سنن السحور والإفطار علي جمعة تأخير السحور سنن الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

القرنفل

مادة غير متوقعة تعالج البكتيريا والمواد الضارة في الجسم والبشرة

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد