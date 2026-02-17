سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان

أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على سنن النبي ﷺ في رمضان، وأبرزها تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتعزيز البركة والقدرة على الصيام.

تتضمن السنن تناول الرطب أو الماء عند الإفطار، والدعاء، وتأخير السحور حتى قرب الفجر، مع الإكثار من أعمال البر والصدقة خلال الشهر الفضيل.

سنن السحور

تأخير السحور يسن تأخيره إلى ما قبل الفجر بوقت قصير (قدر قراءة خمسين آية) لتقوية البدن والامتثال للسنة.

يسن تأخيره إلى ما قبل الفجر بوقت قصير (قدر قراءة خمسين آية) لتقوية البدن والامتثال للسنة. البركة في السحور: السحور بركة، ولو بشرب جرعة من ماء، ويفضل التمر أو السويق.

السحور بركة، ولو بشرب جرعة من ماء، ويفضل التمر أو السويق. صلاة الله وملائكته المتسحرون ينالون صلاة الله وملائكته عليهم.

سنن الإفطار

تعجيل الفطر: الإسراع بالفطر فور التأكد من غروب الشمس، لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

الإسراع بالفطر فور التأكد من غروب الشمس، لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". نوع الإفطار الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء.

الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء. الدعاء الدعاء عند الإفطار بما تيسر، ومن المأثور: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

أعمال مستحبة أخرى

الإكثار من قراءة القرآن، والصدقة، وتفطير الصائمين.

الاجتهاد في صلاة الليل والعبادة، خاصة في العشر الأواخر.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية، الموافق 17 فبراير 2026.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بث مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، في إطار تقاليدها السنوية لإعلان بدايات الشهور الهجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها تستطلع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد أول رمضان 2026 لا يعلن بتوقُّع، أو بمنشور متداول، ولا برأي فردي، وإنما يُعلَن بعد “تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة” وفق منهج علمي دقيق.

ووجهت دار الإفتاء رسالة للجميع، قالت فيها: “انتظروا البيان الرسمي اليوم بعد صلاة المغرب من مفتي الجمهورية، في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله”.