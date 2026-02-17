اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا

كشفت دراسة حديثة عن سلالة من البكتيريا عثر عليها في كهف جليدي في رومانيا، تظهر مقاومة لعشرة أنواع من المضادات الحيوية الحديثة.



وقال الباحثون - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن بكتيريا مجمدة وجدت محفوظة لمدة 5000 عام في كهف تحت الأرض، مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.

ففي أعماق كهف /سكاريشوارا/، أحد أكبر الكهوف الجليدية في رومانيا، والمحفوظ تحت طبقة جليدية عمرها 5000 عام، اكتشف العلماء سلالة من بكتيريا Psychrobacter SC65A.3، وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.

وتستطيع البكتيريا البقاء لآلاف السنين في ظروف قاسية: تحت طبقات الجليد القديمة، وفي التربة الصقيعية، وتحت سطح البحر، وفي البحيرات الجليدية. وتخضع هذه البكتيريا لقوانينها الخاصة، إذ تكيفت عبر الزمن للبقاء والاستمرار.

وقد اكتشف باحثون رومانيون أن سلالة SC65A.3 من بكتيريا Psychrobacter - وهي بكتيريا متكيفة مع البيئات الباردة - مقاومة لعشرة مضادات حيوية حديثة تنتمي إلى 8 فئات مختلفة.

وقالت "كريستينا بوركاريا"، مؤلفة الدراسة والباحثة في معهد علم الأحياء في بوخارست التابع للأكاديمية الرومانية إنه "على الرغم من أصلها القديم، تظهر سلالة بكتيريا Psychrobacter SC65A.3 المعزولة من كهف سكاريشوارا الجليدي مقاومة للعديد من المضادات الحيوية الحديثة، وتحمل أكثر من 100 جين مرتبط بالمقاومة".

ويبلغ حجم الكتلة الجليدية في الكهف 100 ألف متر مكعب، ويبلغ عمرها نحو 13 ألف عام، مما يجعلها أكبر وأقدم كتلة جليدية معروفة تحت الأرض.

وقام فريق البحث بحفر عينة لبية جليدية بطول 25 مترا من الجزء المعروف باسم القاعة الكبرى في الكهف. ومن خلال تحليل شظايا الجليد من هذه المنطقة، عزلوا سلالات بكتيرية مختلفة، وقاموا بتسلسل جينوماتها لتحديد الجينات التي تسمح لهذه السلالات بالبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة، وتلك التي تمنحها مقاومة للمضادات الحيوية.

واضافت "بوركاريا" أن المضادات الحيوية التي لوحظت مقاومة لها تستخدم على نطاق واسع في العلاجات الفموية والحقنية المستخدمة في الممارسة السريرية لعلاج العديد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة، مثل السل والتهاب القولون والتهابات المسالك البولية.

وقد حللت دراسات سابقة سلالات أخرى من بكتيريا Psychrobacter، لاسيما فيما يتعلق بإمكاناتها في مجال التقنية الحيوية، إلا أن خصائص مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، وفقا للدراسة.

واكدت "بوركاريا" "أن دراسة ميكروبات مثل Psychrobacter SC65A.3، التي تم استخلاصها من رواسب جليدية في كهوف عمرها آلاف السنين، تكشف كيف تطورت مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي في البيئة، قبل وقت طويل من استخدام المضادات الحيوية الحديثة".

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن مقاومة المضادات الحيوية ظاهرة طبيعية، إلا أن تطورها قد تسارع بسبب الاستخدام المزمن للمضادات الحيوية، مما يعزز تنوع وانتشار جينات المقاومة.

وتظهر النتائج، التي نشرت في مجلة Frontiers in Microbiology، أنه في حين أن 20% من سطح الأرض يتكون من موائل متجمدة ودرجات حرارة منخفضة تميز جزءا كبيرا من المحيط الحيوي، فإنه أصبح من الأهمية بمكان فهم الميكروبات المتكيفة مع البرد في سياق التغير المناخي السريع.

وتسبب المقاومة لمضادات الحيوية في ملايين الوفيات حول العالم سنويا. وفي أوروبا، أشارت التقديرات إلى أنها مسئولة عن أكثر من 35 ألف حالة وفاة سنويا، وهو رقم يتوقع ارتفاعه في السنوات القادمة.

وقد صرح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) العام الماضي بأن مجموعة من العوامل قد هيأت بيئة خصبة لمقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

فزيادة نسبة كبار السن في أوروبا تجعلها أكثر عرضة للعدوى، وتنتشر مسببات الأمراض المقاومة للأدوية عبر الحدود، ويفرط الأطباء والمرضى في استخدام المضادات الحيوية، ولا تزال هناك ثغرات كبيرة في جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن واحدة من كل 6 حالات عدوى بكتيرية في جميع أنحاء العالم أصبحت الآن مقاومة للعلاجات القياسية.

يذكر أن معهد علم الأحياء في بوخارست (Institute of Biology Bucharest - IBB) هو مؤسسة بحثية رائدة تابعة لـلأكاديمية الرومانية في بوخارست برومانيا. ويركز المعهد على الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجالات البيولوجيا الخلوية، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم البيئة، وعلم النبات، ويعد مركزا علميا متميزا.