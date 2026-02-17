قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا

دراسة حديثة: اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
دراسة حديثة: اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
أ ش أ

كشفت دراسة حديثة عن سلالة من البكتيريا عثر عليها في كهف جليدي في رومانيا، تظهر مقاومة لعشرة أنواع من المضادات الحيوية الحديثة.


وقال الباحثون - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن بكتيريا مجمدة وجدت محفوظة لمدة 5000 عام في كهف تحت الأرض، مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.

ففي أعماق كهف /سكاريشوارا/، أحد أكبر الكهوف الجليدية في رومانيا، والمحفوظ تحت طبقة جليدية عمرها 5000 عام، اكتشف العلماء سلالة من بكتيريا Psychrobacter SC65A.3، وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.

وتستطيع البكتيريا البقاء لآلاف السنين في ظروف قاسية: تحت طبقات الجليد القديمة، وفي التربة الصقيعية، وتحت سطح البحر، وفي البحيرات الجليدية. وتخضع هذه البكتيريا لقوانينها الخاصة، إذ تكيفت عبر الزمن للبقاء والاستمرار.

وقد اكتشف باحثون رومانيون أن سلالة SC65A.3 من بكتيريا Psychrobacter - وهي بكتيريا متكيفة مع البيئات الباردة - مقاومة لعشرة مضادات حيوية حديثة تنتمي إلى 8 فئات مختلفة.

وقالت "كريستينا بوركاريا"، مؤلفة الدراسة والباحثة في معهد علم الأحياء في بوخارست التابع للأكاديمية الرومانية إنه "على الرغم من أصلها القديم، تظهر سلالة بكتيريا Psychrobacter SC65A.3 المعزولة من كهف سكاريشوارا الجليدي مقاومة للعديد من المضادات الحيوية الحديثة، وتحمل أكثر من 100 جين مرتبط بالمقاومة".

ويبلغ حجم الكتلة الجليدية في الكهف 100 ألف متر مكعب، ويبلغ عمرها نحو 13 ألف عام، مما يجعلها أكبر وأقدم كتلة جليدية معروفة تحت الأرض.

وقام فريق البحث بحفر عينة لبية جليدية بطول 25 مترا من الجزء المعروف باسم القاعة الكبرى في الكهف. ومن خلال تحليل شظايا الجليد من هذه المنطقة، عزلوا سلالات بكتيرية مختلفة، وقاموا بتسلسل جينوماتها لتحديد الجينات التي تسمح لهذه السلالات بالبقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة، وتلك التي تمنحها مقاومة للمضادات الحيوية.

واضافت "بوركاريا" أن المضادات الحيوية التي لوحظت مقاومة لها تستخدم على نطاق واسع في العلاجات الفموية والحقنية المستخدمة في الممارسة السريرية لعلاج العديد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة، مثل السل والتهاب القولون والتهابات المسالك البولية.

وقد حللت دراسات سابقة سلالات أخرى من بكتيريا Psychrobacter، لاسيما فيما يتعلق بإمكاناتها في مجال التقنية الحيوية، إلا أن خصائص مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، وفقا للدراسة.

واكدت "بوركاريا" "أن دراسة ميكروبات مثل Psychrobacter SC65A.3، التي تم استخلاصها من رواسب جليدية في كهوف عمرها آلاف السنين، تكشف كيف تطورت مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي في البيئة، قبل وقت طويل من استخدام المضادات الحيوية الحديثة".

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن مقاومة المضادات الحيوية ظاهرة طبيعية، إلا أن تطورها قد تسارع بسبب الاستخدام المزمن للمضادات الحيوية، مما يعزز تنوع وانتشار جينات المقاومة.

وتظهر النتائج، التي نشرت في مجلة Frontiers in Microbiology، أنه في حين أن 20% من سطح الأرض يتكون من موائل متجمدة ودرجات حرارة منخفضة تميز جزءا كبيرا من المحيط الحيوي، فإنه أصبح من الأهمية بمكان فهم الميكروبات المتكيفة مع البرد في سياق التغير المناخي السريع.

وتسبب المقاومة لمضادات الحيوية في ملايين الوفيات حول العالم سنويا. وفي أوروبا، أشارت التقديرات إلى أنها مسئولة عن أكثر من 35 ألف حالة وفاة سنويا، وهو رقم يتوقع ارتفاعه في السنوات القادمة.

وقد صرح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) العام الماضي بأن مجموعة من العوامل قد هيأت بيئة خصبة لمقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

فزيادة نسبة كبار السن في أوروبا تجعلها أكثر عرضة للعدوى، وتنتشر مسببات الأمراض المقاومة للأدوية عبر الحدود، ويفرط الأطباء والمرضى في استخدام المضادات الحيوية، ولا تزال هناك ثغرات كبيرة في جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن واحدة من كل 6 حالات عدوى بكتيرية في جميع أنحاء العالم أصبحت الآن مقاومة للعلاجات القياسية.

يذكر أن معهد علم الأحياء في بوخارست (Institute of Biology Bucharest - IBB) هو مؤسسة بحثية رائدة تابعة لـلأكاديمية الرومانية في بوخارست برومانيا. ويركز المعهد على الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجالات البيولوجيا الخلوية، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم البيئة، وعلم النبات، ويعد مركزا علميا متميزا.

دراسة حديثة سلالة من البكتيريا كهف جليدي في رومانيا المضادات الحيوية الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يطلقان برنامجًا جديدًا لبناء الوعي والتدريب المشترك

زرع الصمام الرئوي بالقسطرة القلبية تدخل دقيق تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية الشاملة المليون جنيه

نجاح أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بمستشفى نصر بورسعيد

مبادرة الخير بالإسكندرية

مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد