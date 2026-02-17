نستلهم منه قيم التكافل والتراحم.. عصام فريد يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وجاء نصها : فخامة السيد الرئيس عبــد الفتــاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم، وبعد،،

فيطيب لي بداية أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ؛ بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، شهر الخيرات والبركات، الذي نستحضر معه دوما صفاء القلوب، وسمو النفوس، كما نستلهم منه أعظم قيم التكافل والتراحم.

وإننا في مجلس الشيوخ إذ نثمن غاليا خطواتكم الحكيمة نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، فإننا نتعهد بأن نبذل ما في وسعنا، وبكل إخلاص، لدعم مسار التنمية في وطننا الحبيب وتحقيق طموحات شعب مصر العظيم.

وفي هذا المقام الجليل، نسأل المولى جل وعلا أن يتقبل صيامنا، وأن يحفظكم، فخامة الرئيس، ويجعلكم ذخراً لمصر وشعبها، ويسدد خطاكم في قيادة مسيرتها نحو التقدم والرخاء، وأن ينعم على شعب مصر بالأمن والاستقرار والرفعة والازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.