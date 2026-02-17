قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وجاء نص البرقية :"فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، في هذه الأيام المباركة، ومع إطلالة شهر رمضان المبارك، الذي أُنزل فيه القرآن، ورُسخت فيه معاني الإخلاص، وقوة الإيمان وصدق العزم على مواصلةِ بناء الأوطان والنهوض بها. "

وتابع رئيس مجلس النواب : "وإذ يطيبُ لي بهذه المناسبة الكريمة أن أُزجي لسيادتكم باسمي وباسم كافةِ أعضاء المجلس أجل وأسمى آيات التهاني وأزكَى الأمنيات، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُمدكم بعونه في ظل سعيكم لرفعة هذا الوطن، وتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبه من عزةٍ واستقرار."

واختتم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : "كما أسألُ اللهَ -عز وجل- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كُلِ مكروهٍ وسوء، وأن يجعلَ هذا شهرَ خيرٍ وبركة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.حفظكم اللهُ ذخراً للوطن، وكل عام وسيادتكم بخير،"

