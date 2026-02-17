قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

افتتاح ندوة الكهنة والرهبان والراهبات بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك

آباء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شهدت الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، افتتاح فعاليات الندوة السنوية للكهنة، والرهبان والراهبات، بمشاركة واسعة من الآباء المطارنة، بجانب أساتذة قادمين من داخل مصر، وخارجها، وذلك في إطار السعي لتعميق التأمل اللاهوتي، والرعوي في القضايا الإيمانية، والإنسانية المعاصرة.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس الكلية الإكليريكية عن سعادته بانعقاد المؤتمر السنوي الذي يطرح أحد أعمق الموضوعات الإنسانية، والإيمانية، وهو "الله وسرّ الألم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتجاوز حدود التنظير الفلسفي، ليصل إلى قلب الحياة اليومية حيث يلتقي الإيمان بالجرح، والرجاء بالمعاناة الإنسانية.

وأوضح أن اللقاء لا يهدف إلى تقديم إجابات نظرية، أو فلسفية مجرّدة، بل إلى الاقتراب بتواضع وإصغاء من سرّ الألم في ضوء الإيمان المسيحي، باعتباره واقعًا يمسّ الحياة الكهنوتية، والرهبانية، والرعوية، ويظهر في وجوه المتألمين من فقر ومرض، ووحدة، واضطهاد وتساؤلات وجودية عميقة عن حضور الله في الألم.

وأشار إلى أن السؤال عن الألم ليس غريبًا عن الإيمان، بل يعبّر عن صرخة إنسانية صادقة يحملها الكتاب المقدس نفسه، مؤكدًا أن التفكير في سرّ الألم لا يُعدّ خروجًا عن الإيمان، بل مسارًا روحيًا ينفتح على الصلاة، والرجاء، ومرافقة الإنسان في جراحه.

وشدّد على أن مسؤولية الحياة الكهنوتية، والرهبانية لا تكمن في تقديم إجابات جاهزة بقدر ما تكمن في الحضور مع المتألمين، والمرافقة قبل التفسير، والمشاركة قبل الوعظ، بحيث يصبح المكرّسون شهودًا حقيقيين لرجاء الله الذي يسير مع الإنسان في وادي الألم، ويقوده نحو نور القيامة.

ورحّبت الكلية الإكليريكية بالحضور من أصحاب النيافة المطارنة، ومن بينهم: الأنبا توماس عدلي، والأنبا باخوم نصيف، والأنبا دانيال لطفي، والأنبا بشارة جودة، والأنبا مرقس وليم، إلى جانب نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مع توجيه الشكر إلى الكهنة، والرهبان، والشمامسة، ولجان التنظيم على جهودهم في الإعداد للمؤتمر، واستقبال المشاركين.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية، بالتأكيد على أن الندوة تمثّل مسيرة لاهوتية، وتأملية تنطلق من الكتاب المقدس، والتقليد الكنسي، والخبرة الرعوية، بهدف قراءة سرّ الألم في نور الصليب، والقيامة، وفتح حوار إيماني عميق يجدّد رسالة الكنيسة في حمل جراح الإنسان، وتقديم الرجاء كحياة متجددة لا كإجابة نظرية.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكلية الإكليريكية الكاثوليك الراهبات

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

جامعة سوهاج

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يطلقان برنامجًا جديدًا لبناء الوعي والتدريب المشترك

زرع الصمام الرئوي بالقسطرة القلبية تدخل دقيق تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية الشاملة المليون جنيه

نجاح أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بمستشفى نصر بورسعيد

مبادرة الخير بالإسكندرية

مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

