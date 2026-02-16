رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ المحافظين ونواب المحافظين الجُدد بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية

تتقدم الكنيسة الأسقفية وعلى رأسها رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية. بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للسادة المحافظين ونواب المحافظين الجُدد بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية اليوم، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف رئيس الأساقفة أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به السادة المحافظون ونوابهم في تنفيذ خطط الدولة ودعم مسيرة البناء والاستقرار.

وأكد أن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل أن يهب الله الحكمة والرشد لكل من يتولى مسؤولية خدمة الوطن، وعلى رأسه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبارك جهودهم لما فيه خير مصر وشعبها، ويعينهم على أداء مهامهم بأمانة وإخلاص، بما يحقق العدالة والتنمية والسلام المجتمعي.

أعرب رئيس الأساقفة عن خالص التهنئة للسادة المحافظين الذين جُدِّدت الثقة فيهم لمواصلة مهامهم، مؤكدًا أن تجديد الثقة يعكس التقدير لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية في خدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية في محافظاتهم.

كما توجّه رئيس الأساقفة بخالص الشكر والتقدير للسادة المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم المسؤولية، مثمّنًا ما قدموه من عطاء وعمل دؤوب لخدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية في مختلف المحافظات.