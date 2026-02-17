نستقي منه القيم السامية للتراحم.. الرئيس السيسي يهنىء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم /الثلاثاء/ -"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل، داعياً الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار..وكل عام وأنتم بخير".