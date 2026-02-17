رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي وشعب وعمال مصر بقدوم شهر رمضان

هنأ النائب الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وزير القوى العاملة الأسبق ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المُعظم.

وقال : "يسعدني ويشرفني أن أرفع للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن 30 مليون عامل مصري ، خالص التحية والتهنئة بهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعاً، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعاً.

وأضاف "سعفان : "إننا إذ نستقبلُ هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنفحات الخير والبركات، نبتهل إلى المولى عز وجل أن يُعيده علي سيادتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بوافر الأمن والرحمة والسلام ".