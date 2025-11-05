سعفان: مصر أثبتت للعالم أنها دولة صاحبة قرار وسيادة

قال محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تُثبت للعالم أنها دولة صاحبة قرار وسيادة، وأنها تمضي بثبات نحو مستقبل أقوى، مؤكدًا أن ذلك تحقق بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية وإعادة ريادتها المستحقة.

وأضاف سعفان، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي الجديد بروح وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه الدولة، وبثقة في دعم المواطنين ووعيهم السياسي.

ودعا أمين الحزب أبناء الجيزة وجميع محافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن النزول إلى اللجان "ليس خيارًا، بل واجب وطني ورسالة دعم واضحة للدولة المصرية ولمسار التنمية".

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة فعاليات مكثفة نظمها الحزب في مختلف المحافظات لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين قبل بدء الصمت الانتخابي.