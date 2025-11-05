خصومات تصل لـ 70%.. موعد بدء تخفيضات الجمعة البيضاء 2025 في مصر

موعد بدء تخفيضات الجمعة البيضاء .. تترقب الأسواق المصرية انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء 2025 التي تعد الحدث التجاري الأكبر في العام، حيث تبدأ في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وتستمر حتى بداية ديسمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المتاجر الإلكترونية وسلاسل البيع بالتجزئة لتقديم عروض مغرية بخصومات تصل إلى 70% على مختلف السلع.

ويعد موسم الجمعة البيضاء- أو ما يُعرف عالميًا بـ Black Friday - من أهم المواسم التي ينتظرها المستهلكون في مصر والعالم العربي؛ لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس والمنتجات المنزلية بأسعار مخفضة.

موعد انطلاق الجمعة البيضاء 2025 في مصر

من المقرر أن تبدأ عروض الجمعة البيضاء 2025 في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، الموافق 28 نوفمبر 2025، حيث تنطلق الحملة رسميًا على مواقع التجارة الإلكترونية الكبرى مثل “أمازون مصر، جوميا، نون”، بالإضافة إلى مئات المتاجر المحلية.

وتستمر العروض عادة لمدة أسبوع كامل تحت مسمى "أسبوع التخفيضات الكبرى"، بينما تمد بعض الشركات، العروض، حتى منتصف ديسمبر؛ لاستيعاب الطلب المتزايد من المستهلكين.

خصومات ضخمة على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

تشهد فئة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات النسبة الأكبر من الخصومات، حيث تصل التخفيضات إلى 70% على منتجات مثل الهواتف الذكية، الشاشات، الأجهزة المنزلية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتنافس المتاجر على تقديم باقات وعروض مجمعة، تشمل توصيل مجاني أو هدايا إضافية مع كل عملية شراء؛ في محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء خلال الأسبوع الذهبي من التسوق.

الجمعة البيضاء.. فرصة لتشجيع الشراء المحلي

يرى خبراء الاقتصاد أن تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر أصبحت أداة فعالة لتنشيط حركة البيع المحلي، وزيادة دوران رأس المال في الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.

كما تسهم العروض الموسمية في تحفيز الإنتاج المحلي، من خلال تصريف المخزون، وزيادة المبيعات، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية.



حماية المستهلك تحذر من العروض الوهمية

في الوقت نفسه، شددت الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة تحري الدقة في العروض الترويجية خلال فترة الجمعة البيضاء، مؤكدة أنها ستكثف الرقابة على الأسواق والمواقع الإلكترونية؛ لرصد أي ممارسات غير نزيهة.

وأوضحت الهيئة، أن بعض المتاجر قد ترفع الأسعار قبل بدء موسم التخفيضات لتوهم المستهلكين بنسب خصم كبيرة، مؤكدة أن هذا السلوك مخالف للقانون؛ ويعرّض المخالفين لغرامات مالية مشددة.

ونصحت المستهلكين بمقارنة الأسعار بين أكثر من موقع قبل الشراء، ومراجعة سياسة الاسترجاع والاستبدال؛ لضمان حقوقهم.

أفضل المواقع المشاركة في تخفيضات الجمعة البيضاء 2025

من أبرز المنصات التي أعلنت مشاركتها رسميًا في تخفيضات الجمعة البيضاء هذا العام، ما يلي:

أمازون مصر Amazon.eg: يقدم خصومات حتى 70% على الإلكترونيات والملابس.

جوميا Jumia Egypt: تخفيضات ضخمة على الأجهزة المنزلية والموبايلات.

نون Noon Egypt: عروض على الأدوات المنزلية والعناية الشخصية.

كارفور Carrefour Egypt: تخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

بي تك B.TECH: خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بدون فوائد.

كما تشارك العديد من العلامات التجارية المحلية مثل زانوسي، وتورنيدو، وإل جي، وسامسونج، وأورانج في طرح عروض خاصة خلال نفس الفترة.

نصائح لتسوق آمن وذكي خلال الجمعة البيضاء

للاستفادة القصوى من تخفيضات الجمعة البيضاء 2025، يُنصح المستهلكون باتباع النصائح الآتية:

إعداد قائمة مسبقة بالمشتريات الضرورية لتجنب الإنفاق الزائد.

مقارنة الأسعار بين المنصات الإلكترونية المختلفة قبل الدفع.

التأكد من أن الموقع المستخدم آمن وموثوق (يبدأ بعنوان https://).

مراجعة آراء المشترين السابقين قبل الشراء.

الاحتفاظ بفواتير الشراء والإيصالات الإلكترونية لضمان حق الاسترجاع.

ويؤكد خبراء التسوق الإلكتروني، أن التنظيم المسبق والشراء من المواقع الرسمية؛ يمنح المستهلك تجربة شراء آمنة ومربحة.

تأثير الجمعة البيضاء على الاقتصاد المصري

تشير تقارير اقتصادية إلى أن مبيعات الجمعة البيضاء في مصر عام 2024 تجاوزت ملياري جنيه مصري خلال أسبوع واحد فقط، ويتوقع الخبراء أن تتخطى المبيعات في 2025 حاجز 2.5 مليار جنيه نظرًا لاتساع قاعدة المتسوقين عبر الإنترنت.

كما أن ارتفاع معدلات الشراء الإلكتروني بنسبة تتجاوز 45% هذا العام يعكس التحول الكبير في سلوك المستهلك المصري نحو التسوق الرقمي، وهو ما يدفع الشركات لتوسيع استثماراتها في هذا المجال.

الجمعة البيضاء تتجاوز التسوق لتصبح حدثًا اقتصاديًا

لم تعد الجمعة البيضاء مجرد موسم تخفيضات، بل تحولت إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية تجمع بين المستهلكين والتجار عبر منصات رقمية متطورة، وتوفر فرص عمل مؤقتة لآلاف الشباب في مجالات الشحن والدعم الفني والتسويق الإلكتروني.

ويرى محللون أن هذا الحدث السنوي يسهم في تعزيز ثقافة التجارة الإلكترونية، ورفع الوعي المالي لدى المستهلكين بطرق الشراء الذكية عبر الإنترنت.

وتمثل تخفيضات الجمعة البيضاء 2025 فرصة ذهبية للمستهلكين للحصول على منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 70%، في ظل التنافس القوي بين المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية الكبرى.

في الوقت ذاته، تحذر الجهات الرقابية من الانسياق وراء العروض الوهمية، مؤكدة ضرورة التسوق الواعي والمقارنة الدقيقة بين الأسعار.

ومع اقتراب الموعد المرتقب في نهاية نوفمبر الجاري؛ تتجه الأنظار إلى الأسواق المصرية التي تستعد لاستقبال أكبر موسم تخفيضات في العام.