شيري تطلق روبوت‎ AiMOGA ‎بدورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025‏

شهدت دورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025 (AYPG) لحظة استثنائية مع الظهور الرسمي لروبوتات AiMOGA، التابعة لشركة شيري، وذلك خلال مراسم تتويج منافسات رفع الأثقال، في خطوة عكست رؤية مستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الرياضية الدولية.

وخلال مراسم التتويج، شارك الروبوت البشري Mornine والروبوت رباعي الأرجل Argos في مساعدة طارق سويعي، الرئيس التنفيذي لـ اللجنة البارالمبية الآسيوية، على تقديم الميداليات الذهبية للفائزين، ويعد هذا الظهور الأول من نوعه الذي تؤدي فيه روبوتات ذكية دور “مساعدي تتويج” في حدث رياضي دولي، ما أضفى بعدا تقنيا وإنسانيا جديدا على لحظة التتويج.

وتولت Mornine حمل الميدالية الذهبية ومساندة مسؤولي اللجنة أثناء التكريم، وسط تفاعل لافت من الأبطال والجمهور، وأكد أحد الفائزين أن تلقي الميدالية من روبوت بشري ذكي كان تجربة غير مسبوقة، تحمل طابعا مستقبليا لا ينسى، فيما أعلنت اللجنة أن روبوتات AiMOGA ستواصل المشاركة في مراسم التتويج بالفعاليات التالية ضمن الدورة.

ولم يقتصر دور روبوتات AiMOGA على مراسم التتويج فقط، إذ ظهرت خلال حفل الافتتاح بوصفها المتحدث الرسمي باسم شيري، وشاركت في تقديم الفعالية إلى جانب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وعدد من الشخصيات الرسمية، وعلى مدار أيام المنافسات، أدت Mornine وArgos أدوارا متعددة شملت الإرشاد الملاحي، وشرح الفعاليات، والتفاعل مع الجماهير، وتقديم عروض ترفيهية، إضافة إلى دعم الرياضيين وفرق التنظيم في مناطق الإعداد وما بعد المنافسات.

ويمثل هذا الحدث أول مشاركة لروبوتات صينية في منافسات بارالمبية دولية، حيث أظهرت AiMOGA قدرات متقدمة في التفاعل متعدد اللغات، وتفادي العوائق، وتقديم خدمات ميدانية معقدة، وتعد Mornine أول روبوت بشري يحصل على اعتماد مزدوج للعتاد والبرمجيات من الاتحاد الأوروبي، فيما تنتشر حلول AiMOGA حاليا في أكثر من 30 دولة.

وتؤكد شيري من خلال هذه المشاركة التزامها بمبدأ “التكنولوجيا من أجل الخير”، وسعيها لتطوير مساعدين أذكياء موثوقين يدعمون الإنسان ويضيفون قيمة مستدامة للمجتمع، مجسدة شعار AiMOGA: Born to Rise.