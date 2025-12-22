قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تقدم ديليكا D:5 موديل 2026.. ميني فان للطرق الوعرة

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026
ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026
صبري طلبه

أعلنت ميتسوبيشي اليابانية عن إطلاق النسخة المحدثة من سيارتها ديليكا D:5 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان ذات الطابع المخصص للطرق الوعرة. 

يأتي الطراز الجديد ضمن خطة الشركة لتجديد سياراتها العملية، مع الحفاظ على الهوية التي عرفت بها ديليكا منذ سنوات، على أن يبدأ طرح السيارة رسميًا في صالات العرض داخل اليابان خلال الشهر الأول من العام المقبل.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 

تعود البداية الأولى لسيارة ديليكا D:5 إلى عام 2007، حيث قدمتها ميتسوبيشي كسيارة تجمع بين رحابة الميني فان وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، وبعد مرور أكثر من عقد، خضعت السيارة لتحديث شامل في عام 2019، شمل التصميم والتقنيات، ومع الوصول إلى موديل 2026، واصلت ميتسوبيشي نهج التطوير التدريجي.

محرك وأداء ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

تواصل ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 الاعتماد على محرك ديزل توربيني بسعة 2.2 لتر، يولد قوة 143 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، مع انخفاض طفيف في القوة مقارنة بالإعداد السابق. 

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، مع عدة أوضاع للقيادة تشمل الاقتصادي، والعادي، والحصى، والثلوج، إلى جانب توفر نظام التحكم في النزول على المنحدرات، مع تحسينات بنظام الفرامل لرفع مستويات التحكم والثبات، ووظيفةActive Yaw Control .

تصميم وتجهيزات ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 

تأتي ديليكا D:5 بطول إجمالي يبلغ 4.8 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.85 متر، وحصل التصميم الخارجي على لمسات جديدة شملت جنوط قياس 18 إنش بتصميم محدث، إلى جانب رفارف أعرض تعزز المظهر القوي، كما ظهرت احرف Delica بشكل بارز على الباب الخلفي للسيارة، مع شبكة علوية ناحية السقف، وأقواس نصف دائرية، وباب جانبي جرار يسهل عملية الدخول والخروج.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026
ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 

تم تزويد ديليكا D:5 موديل 2026 بشاشة نظام ترفيهي بقياس 10.1 إنش مثبتة على الكونسول الوسطي المائل، إلى جانب شاشة عدادات رقمية جديدة بقياس 8 إنش توفر عرضًا أوضح لمعلومات القيادة، وتضم المقصورة 3 صفوف من المقاعد تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، مع تصميم يركز على العملية والمرونة، كما تأتي المقاعد بكسوة تجمع بين الجلد والقماش، مع خصائص مقاومة للمياه، وإضاءة محيطية علوية تضيف أجواء مريحة داخل المقصورة، خاصة في الرحلات الطويلة.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 

أسعار ميتسوبيشي ديليكا D:5 2026 في السوق الياباني

تبدأ أسعار ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 في السوق الياباني من 4,510,000 ين لفئة G، أي ما يعادل نحو 28,700 دولار، بينما تصل إلى 4,944,500 ين، ما يقارب 31,500 دولار، لفئة P الأعلى تجهيزًا.

 كما تتوفر حزم إضافية لتعزيز الطابع المغامر، حيث تبلغ تكلفة حزمة Wild Adventure Style نحو 1,127,060 ين، أي ما يقارب 7,200 دولار، في حين تأتي حزمة Active Adventure Style بسعر 531,630 ين، ما يعادل حوالي 3,400 دولار أمريكي.

ميتسوبيشي ديليكا ديليكا D5 ميتسوبيشي ديليكا D5 ميتسوبيشي ديليكا D5 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

الشيخ سعد الفقي

وكيل أوقاف كفر الشيخ الأسبق ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد

محافظة دمياط

إعدام عدد 362 كجم أغذية ومشروبات وزيوت تالفة غير صالحة بدمياط

اعمال النقل

التحفظ على عدد ٢ من طيور البجع من سوق الأسماك المطور بالإسماعيلية ونقلهم إلى محمية أشتوم الجميل

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد