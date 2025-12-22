ميتسوبيشي تقدم ديليكا D:5 موديل 2026.. ميني فان للطرق الوعرة

أعلنت ميتسوبيشي اليابانية عن إطلاق النسخة المحدثة من سيارتها ديليكا D:5 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان ذات الطابع المخصص للطرق الوعرة.

يأتي الطراز الجديد ضمن خطة الشركة لتجديد سياراتها العملية، مع الحفاظ على الهوية التي عرفت بها ديليكا منذ سنوات، على أن يبدأ طرح السيارة رسميًا في صالات العرض داخل اليابان خلال الشهر الأول من العام المقبل.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

تعود البداية الأولى لسيارة ديليكا D:5 إلى عام 2007، حيث قدمتها ميتسوبيشي كسيارة تجمع بين رحابة الميني فان وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، وبعد مرور أكثر من عقد، خضعت السيارة لتحديث شامل في عام 2019، شمل التصميم والتقنيات، ومع الوصول إلى موديل 2026، واصلت ميتسوبيشي نهج التطوير التدريجي.

محرك وأداء ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

تواصل ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 الاعتماد على محرك ديزل توربيني بسعة 2.2 لتر، يولد قوة 143 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، مع انخفاض طفيف في القوة مقارنة بالإعداد السابق.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، مع عدة أوضاع للقيادة تشمل الاقتصادي، والعادي، والحصى، والثلوج، إلى جانب توفر نظام التحكم في النزول على المنحدرات، مع تحسينات بنظام الفرامل لرفع مستويات التحكم والثبات، ووظيفةActive Yaw Control .

تصميم وتجهيزات ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

تأتي ديليكا D:5 بطول إجمالي يبلغ 4.8 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.85 متر، وحصل التصميم الخارجي على لمسات جديدة شملت جنوط قياس 18 إنش بتصميم محدث، إلى جانب رفارف أعرض تعزز المظهر القوي، كما ظهرت احرف Delica بشكل بارز على الباب الخلفي للسيارة، مع شبكة علوية ناحية السقف، وأقواس نصف دائرية، وباب جانبي جرار يسهل عملية الدخول والخروج.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

تم تزويد ديليكا D:5 موديل 2026 بشاشة نظام ترفيهي بقياس 10.1 إنش مثبتة على الكونسول الوسطي المائل، إلى جانب شاشة عدادات رقمية جديدة بقياس 8 إنش توفر عرضًا أوضح لمعلومات القيادة، وتضم المقصورة 3 صفوف من المقاعد تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، مع تصميم يركز على العملية والمرونة، كما تأتي المقاعد بكسوة تجمع بين الجلد والقماش، مع خصائص مقاومة للمياه، وإضاءة محيطية علوية تضيف أجواء مريحة داخل المقصورة، خاصة في الرحلات الطويلة.

ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026

أسعار ميتسوبيشي ديليكا D:5 2026 في السوق الياباني

تبدأ أسعار ميتسوبيشي ديليكا D:5 موديل 2026 في السوق الياباني من 4,510,000 ين لفئة G، أي ما يعادل نحو 28,700 دولار، بينما تصل إلى 4,944,500 ين، ما يقارب 31,500 دولار، لفئة P الأعلى تجهيزًا.

كما تتوفر حزم إضافية لتعزيز الطابع المغامر، حيث تبلغ تكلفة حزمة Wild Adventure Style نحو 1,127,060 ين، أي ما يقارب 7,200 دولار، في حين تأتي حزمة Active Adventure Style بسعر 531,630 ين، ما يعادل حوالي 3,400 دولار أمريكي.