قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
أزاحت تويوتا اليابانية الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة GR GT، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

وتنتمي السيارة الجديدة بوضوح إلى عائلة السوبر كار، وتُقدَّم كنموذج اختباري يستعرض رؤية تويوتا المستقبلية في الدمج بين الأداء القوي والتقنيات المتقدمة، مع تصميم يركز على الديناميكية والهوية الرياضية الواضحة.

أداء ومحرك تويوتا GR GT

تعتمد تويوتا GR GT على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين ثنائي التيربو بسعة 4.0 لترات ومحرك كهربائي، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى نحو 650 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 850 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة في مصاف الطرازات الخارقة من حيث الأداء.

وجهزت تويوتا سيارتها الاختبارية بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، جرى تثبيته على المحور الخلفي، في خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الوزن وتعزيز التوازن أثناء القيادة بسرعات عالية، ووفق ما أشارت إليه الشركة، فإن السرعة القصوى للسيارة تتجاوز 320 كيلومترًا في الساعة، ما يؤكد موقع GR GT ضمن فئة السيارات الخارقة.

هيكل خفيف وتجهيزات مخصصة للأداء

تتبنى السيارة مفهوم الهيكل ثنائي الأبواب، مع جنوط ذات تصميم هندسي يعكس الطابع العصري، ومنظومة عادم مكونة من أربعة مخارج مرتبة بشكل ثنائي مزدوج، كما تظهر الإضاءة الخلفية بتصميم شريطي متصل يعمل بتقنية LED، في لمسة تصميمية تواكب توجهات السيارات الرياضية الحديثة.

وتعتمد السيارة على هيكل مصنوع من الألومنيوم، مع استخدام واسع لألياف الكربون في عدد من الأجزاء، بهدف تقليل الوزن وتعزيز الصلابة الهيكلية، كما زُودت GR GT بمكابح من السيراميك عالية الأداء، إلى جانب إطارات من ميشلان مصممة خصيصًا للقيادة الرياضية، ما يعكس تركيز تويوتا على تحقيق مستويات عالية من الثبات والتحكم.

ومن الناحية التصميمية، جاءت GR GT بخطوط انسيابية حادة تعكس طابعها الرياضي، مع طول إجمالي يبلغ 4.82 متر وعرض يصل إلى مترين، ما يمنحها حضورًا عريضًا على الطريق، وتتميز الواجهة الأمامية بمصابيح حادة التصميم تعزز الطابع الهجومي، إلى جانب شبكات تهوية متعددة المقاطع.

