تويوتا تقدم C-HR+ الكهربائية.. بقوة تصل لـ 343 حصانًا

تواصل تويوتا تعزيز استراتيجيتها في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الكشف عن سيارتها الجديدة C-HR+ الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، لتقدم نموذج يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة المعتمدة على الطاقة النظيفة.

أداء المحرك ونطاق القوة

اعتمدت تويوتا في سيارتها C-HR+ الكهربائية على منظومة محركات كهربائية توفر مستويات مختلفة من الأداء، حيث يغطي نطاق القوة بداية من 123 كيلووات (167 حصان) ويصل إلى 252 كيلووات (343 حصان)، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي تشتهر به سيارات الكروس أوفر.

تويوتا C-HR+

البطارية ومدى السيارة

تعمل منظومة الدفع الكهربائي بالتعاون مع بطارية متوفرة بسعتين، الأولى 57.7 كيلووات ساعة، والثانية 77 كيلووات ساعة، وتوفر هذه البطاريات مدى سير يتراوح بين 546 كيلومترًا و609 كيلومترات، ما يمنح السيارة قدرة مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

التجهيزات والتقنيات الداخلية

تحظى تويوتا C-HR+ بحزمة تجهيزات متقدمة تعكس التوجه الرقمي الحديث داخل المقصورة. وتشمل هذه التجهيزات مصابيح Matrix LED، ولوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة ملتيميديا مركزية بحجم 14 بوصة.

وتدعم السيارة نظام الملاحة، كما تم تزويد السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى نظام Toyota Smart Connect، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي.

تويوتا C-HR+

أنظمة الحماية والأمان

حرصت تويوتا على دعم C-HR+ الكهربائية بمنظومة متكاملة من عناصر الأمان، حيث تم تصميم السيارة لتوفير مستويات عالية من الحماية داخل المقصورة، مع الاعتماد على أنظمة مساعدة تهدف إلى تعزيز ثبات السيارة وتحسين التحكم أثناء القيادةK وتساهم هذه الأنظمة في رفع درجة الأمان للركاب، وتقليل مخاطر الحوادث، بما يتوافق مع معايير السلامة المعتمدة لدى العلامة اليابانية.