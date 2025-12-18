فاكهة واحدة تحمي من السرطان والضغط والسكر والقلب وتحسن المزاج

يعد الموز من أفضل أنواع الفواكه التى تساعد فى علاج أمراض عديدة والوقاية منها ومع ذلك لاينتبه عدد كبير من الأفراد لفوائده.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك فإن فيتامين سي الموجود بكثرة في الموز يعزز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض لأنه مضاد قوى للأكسدة يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في خلل خلوي في الجسم يؤدى لأمراض خطيرة.

أمراض يمنعها الموز

من المعروف أن الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الموز تقلل من خطر الإصابة بما يلي:

سرطان القولون والمستقيم

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

السكتة الدماغية

داء السكري من النوع الثاني



يوجد الدوبامين في الموز بالإضافة إلى تأثيره على مزاجك، فإنه يعمل كمضاد للأكسدة يحمي من الالتهابات

الموز غني بالعناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة حيث إن إدراجه بانتظام في نظام غذائي صحي هو أحد أفضل الطرق لتقليل الالتهاب ودعم جهاز المناعة.