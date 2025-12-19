منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب.

شارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.