قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل

احتجاجات أمام البرلمان الأوروبي
احتجاجات أمام البرلمان الأوروبي
فرناس حفظي

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، احتجاجات عنيفة نظمها مزارعون أمام مقر البرلمان الأوروبي، رفضا لاتفاقية تجارية مثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل «ميركوسور»، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة لقادة الاتحاد لمناقشة ملفات مصيرية، أبرزها تمويل أوكرانيا عبر استخدام أصول روسية مجمدة.


احتجاجات بالبطاطس والبيض


ووفقا لصحيفة ذا تليجراف البريطانية، ألقى المتظاهرون البطاطس والبيض، وأطلقوا الألعاب النارية، وأغلقوا الطرق المحيطة بالبرلمان الأوروبي، حيث كان القادة يعقدون اجتماعات تتعلق بالحرب في أوكرانيا.


وتجمع المزارعون بجراراتهم أمام المبنى، واندلعت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، أضرم خلالها المحتجون النار في الإطارات، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في الساحة المحيطة.


وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين احتجوا على اتفاقية تجارية رئيسية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، فيما حاولت توقيف عدد من المشاركين بعد تصاعد أعمال العنف، وفي إحدى اللحظات، اقتحم جرار صفوف الشرطة دون تسجيل إصابات.


رفض لاتفاق «ميركوسور»


وتقضي الاتفاقية، التي يناقشها قادة الاتحاد خلال القمة، بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وخمس دول من «ميركوسور»، هي: البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي، وبوليفيا.


ويخشى المزارعون الأوروبيون من أن تؤدي الاتفاقية إلى إغراق الأسواق بسلع أقل تكلفة، مثل لحوم الأبقار والسكر والأرز والعسل وفول الصويا، القادمة من دول تخضع لمعايير تنظيمية وبيئية أقل صرامة.


وقال ماكسيم مابيل، مزارع ألبان بلجيكي، إن المحتجين جاءوا لرفض الاتفاق، معتبرًا أن «أوروبا باتت تُدار بشكل ديكتاتوري»، ومتهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالسعي لفرض الاتفاقية رغم الاعتراضات.


 


في الأثناء، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان اقتراحا مثيرا للجدل يقضي باستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «إما المال اليوم أو الدماء غدا»، داعيا إلى دعم خطة القروض، غير أن بلجيكا، التي تحتفظ بنحو ثلثي الأصول الروسية المجمدة، أبدت تحفظها على الخطة، خشية ردود فعل روسية، في ظل تهديدات موسكو باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الغربية المالكة لتلك الأصول.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، في نوفمبر الماضي، خطط الاتحاد الأوروبي بأنها «سرقة للممتلكات»، فيما سعى مسؤولون روس إلى الضغط على الوفد الأمريكي في محادثات السلام لرفض المقترح الأوروبي.


وطالبت بلجيكا بضمانات قانونية وحماية واضحة من بقية الدول الأعضاء، في وقت برزت فيه إيطاليا ومالطا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ضمن الدول المعارضة للخطة.


من جهتها، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن استخدام الأصول الروسية دون أساس قانوني متين «سيمنح موسكو أول انتصار منذ اندلاع الحرب».


ويُنظر إلى قرارات قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم، على أنها حاسمة لمستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي عموما، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدم التوصل إلى قرار «سيمثل مشكلة كبيرة لكييف»، مؤكدا عزمه التواصل مع جميع القادة على أمل التوصل إلى توافق إيجابي.

العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجات عنيفة الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص.. تفعيل استراتيجية التحول الأخضر بتكلفة 400 مليون جنيه

الرهبان الفرنسيسكان

الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد