رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء بلجيكا، أن أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية استهدفت منطقة روستوف جنوب روسيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الجهات المحلية إن الهجمات تسببت في أضرار مادية بالسفينة أثناء وجودها في أحد الممرات المائية بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران ووقوع قتلى بين أفراد الطاقم.

وأضافت السلطات أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وتأمين المنطقة، فيما لم ترد بعد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الشحنة على متن السفينة. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني بشأن الحادث.

قتلي ومصابون

وأفاد يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بوجود قتلى بين طاقم السفينة، ودمار مبنى سكني قيد الإنشاء في الجزء الغربي من المدينة، واحتراق منزلين خاصين في بلدة قريبة.







