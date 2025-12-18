تصادم بين أتوبيس و 10سيارات أعلى الطريق السياحي.. وقوات الأمن تتحرك

وقع حادث تصادم بين أتوبيس و ١٠ سيارات أعلى الطريق السياحي اتجاه المنيب بالجيزة، هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وجاري فحص وجود مصابين من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق السياحي اتجاه المنيب، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بـ 10 سيارات ملاكي، وتعمل الأجهزة المعنية على إزالة آثار الحادث من نهر الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.