سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 18 ديسمبر، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 18 ديسمبر



ومتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية من 9:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

سقوط أمطار علي هذه المناطق

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من مرسى علم وشلاتين وحلايب ، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 10 درجة.



- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.